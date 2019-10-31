На Чиланзарской линии Ташкентского метрополитена 30 октября произошло два случая нарушения графика движения поездов, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

В 14:59 на станции «Мирзо Улугбека» пассажиры были высажены из поезда из-за неисправности подвижного состава. Задержка графика движения составила 7−8 минут.

Примерно в 16:50 был отменен рейс на станции «Буюк ипак йули» в связи с обнаружением подозрительного предмета в салоне вагона. Выход из графика составил 3 минуты.