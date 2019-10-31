На Чиланзарской линии Ташкентского метрополитена 30 октября произошло два случая нарушения графика движения поездов, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».
В 14:59 на станции «Мирзо Улугбека» пассажиры были высажены из поезда из-за неисправности подвижного состава. Задержка графика движения составила 7−8 минут.
Примерно в 16:50 был отменен рейс на станции «Буюк ипак йули» в связи с обнаружением подозрительного предмета в салоне вагона. Выход из графика составил 3 минуты.
Анна Tern
Господи, мне прямо смешно! Приехала из России — и могу сказать в часы пик в Московском метрополитене поезда идут каждые ТРИДЦАТЬ СЕКУНД!! Понимаете??!!
А у нас в часы пик приходится ждать по 4-5 минут, если не больше!! (говорю об Узбекистанской линии)
Разве ж так можно! один раз я хотела сфотографировать табло, было 08-28 и горел ПРОЧЕРК, то есть поезда не было уже больше 10 минут!!
Сотрудники станции попросили этого не делать..