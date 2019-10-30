В этом году одной из крупнейших ивент-компаний страны Unique Present Media Holding исполнилось восемь лет. Креативный холдинг ежегодно отмечает свой день рождения в формате Дня открытых дверей.

1 и 2 ноября компания приглашает представителей деловых кругов, своих нынешних и будущих клиентов, друзей, коллег, партнеров, компании, заинтересованных в сотрудничестве, бывших сотрудников, а также креативных и прогрессивных людей разделить праздник. Удивления, угощения и развлечения ожидают каждого гостя.

Unique Present Media Holding — компания-новатор в ивент-индустрии, в стенах которой разрабатываются одни из крупнейших мероприятий страны. Имея богатую техническую базу и интеллектуальные ресурсы, компания создает целостный продукт in house — от идеи события до отчетного видеоролика.

Направления холдинга:

департаменты ивента, PR/GR, дизайна;

видео- и звукозаписывающая студии;

школа фотографии Ruslan Rakhmatov Photography school;

школа по подготовке ивент-менеджеров Event-school;

сервис подарков-впечатлений — vPodarok.uz.

Компании Unique Present Media Holding доверяют организацию значимых государственных событий, мероприятий с участием первых лиц государств. В корпоративном сегменте холдинг ежегодно реализует сотни различных мероприятий. Это открытия заводов, франшиз, юбилеи, дни семьи, фестивали, BTL-акции, корпоративы. В числе клиентов холдинга более 300 крупных локальных и международных компаний, а также министерства и ведомства.





Посетить Дни открытых дверей Unique Present Media Holding стоит, чтобы:

познакомиться с командой и посмотреть на работу холдинга изнутри;

не просто побывать в закулисье ивент-индустрии, а покреативить с менеджерами компании;

получить бесплатную консультацию в вопросах организации мероприятий и PR;

заглянуть в видео- и звукозаписывающую студию, где создаются популярные продукты;

поучаствовать в нетворкинге, так как клиенты, партнеры и друзья холдинга — представители одних из крупнейших компаний Узбекистана, а также успешные и известные личности.

Команда Unique Present Media Holding подготовила сюрпризы для своих гостей, о которых они узнают на мероприятии.





Вход свободный, необходима регистрация по ссылке.

Если возникнет желание что-то подарить, то коллектив компании будет рад книгам для пополнения корпоративной библиотеки.

По вопросам сотрудничества и партнерства, а также за дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: (+998) 90−901−13−26, (+998) 78−150−84−84.

Сайт: upc.uz

Facebook: fb.com/UniquePresent/

Instagram: @uniquepresent

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