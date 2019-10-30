Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 октября подписал закон «О науке и научной деятельности». Документ был принят Законодательной палатой 22 июля и одобрен Сенатом 11 октября.

Основными принципами сферы науки и научной деятельности обозначены свобода научного творчества и информации, эффективность и творческая конкуренция, заинтересованность и стимулирование, непричинение вреда жизни и здоровью человека и окружающей природной среде.

Главными направлениями сферы науки и научной деятельности определены достижение конкурентоспособности и эффективности национальной экономики, формирование среды устремленности к науке и ее привлекательности, привлечение к научной деятельности молодежи, тесная интеграция науки, образования и производства и развитие международного сотрудничества в этой сфере.

В законе закреплены полномочия Кабинета Министров, Министерства инновационного развития, Академии наук, учреждений системы высшего образования, органов государственной власти на местах, граждан, ННО и других структур в регулировании сферы.

Отдельная статья посвящена привлечению молодежи к науке и научной деятельности. Это должно осуществляться путем разработки государственных программ, мероприятий по выявлению и воспитанию талантов, организации специализированных школ, специальных классов, центров и учебных курсов.

«Государством поддерживаются научные объединения молодых ученых в научных организациях и образовательных учреждениях, в производственных и других отраслях. В научных организациях и высших образовательных учреждениях должны быть созданы соответствующие условия для осуществления молодыми учеными и студентами научной деятельности», — отмечается в законе.

Документом установлено, что в высших образовательных учреждениях наряду с образовательным процессом должна вестись научная деятельность. При этом педагогические кадры вузов обязаны осуществлять научную деятельность в соответствующих направлениях.

Вузам разрешено создавать организации, занимающиеся коммерциализацией результатов научной деятельности, центры коллективного пользования научными оборудованиями и другие научные организации, а также уникальные научные объекты. Вузы могут привлекать к научной деятельности ведущих ученых и представителей научных организаций национального и международного уровня.

В законе подчеркивается, что приоритетные направления развития науки и технологий разрабатываются в целях обеспечения научного решения проблем, связанных с достижением конкурентоспособности и эффективности национальной экономики, повышением производительности труда, созданием новых отраслей, качественным повышением уровня жизни населения, систем науки и образования.

В документе также описаны принципы финансирования сферы науки и научной деятельности.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования 30 октября.