Инспекция экологического надзора в Ташкентской области пресекла сброс сточных вод в реку Чирчик, сообщили «Газете.uz» в Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды.

Сточные воды сбрасывал через трубу автотранспорт, принадлежащий Управлению благоустройства Куйичирчикского района, по поручению начальника этого управления, отметили в комитете.

В соответствии со статьей 82 Кодекса Узбекистана об административной ответственности с виновных могут быть взысканы штрафы в размере от 10 до 15 МРЗП. Сейчас готовятся соответствующие документы, добавили в Госкомэкологии.