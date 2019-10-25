Государственный таможенный комитет Узбекистана прокомментировал предложение по изменению порядка таможенного декларирования товаров, перемещаемых физическими лицами для некоммерческих целей. Разработанный ГТК проект постановления президента об этом находится сейчас на обсуждении.

Как писала «Газета.uz», документом предлагается ввести с 1 января 2020 года упрощенный порядок взимания таможенных платежей с уплатой единого таможенного платежа взамен таможенных платежей при ввозе товаров (сопровождаемый багаж) через границу для некоммерческих целей, включая товары, которые поступают через международные почтовые и курьерские отправления.

Единый таможенный платеж предлагается взимать при превышении предельных норм ввоза товаров, не подлежащих обложению таможенными платежами, исходя из таможенной стоимости товара по всем категориям товаров независимо от кода ТН ВЭД и страны происхождения.

ГТК привел несколько примеров того, как введение единого платежа упростит процедуры расчета платежей:

Сыр облагается таможенной пошлиной в размере 15%, акцизным налогом в размере 10% и налогом на добавленную стоимость в размере 15%. В общей сложности размер таможенных платежей составляет 44%. По новому порядку размер единого таможенного платежа за сыр составит 30%;

облагается таможенной пошлиной в размере 15%, акцизным налогом в размере 10% и налогом на добавленную стоимость в размере 15%. В общей сложности размер таможенных платежей составляет 44%. По новому порядку размер единого таможенного платежа за сыр составит 30%; Шоколад облагается таможенной пошлиной в 30%, акцизным налогом в 10% и НДС в 15%. Общий размер таможенных платежей — 61%. По новому порядку единый таможенный платеж составит 30%;

облагается таможенной пошлиной в 30%, акцизным налогом в 10% и НДС в 15%. Общий размер таможенных платежей — 61%. По новому порядку единый таможенный платеж составит 30%; Одежда облагается таможенной пошлиной в 20% и НДС в 15%. Общий размер таможенных платежей — 38%. В случае отсутствия сертификатов о происхождении товара ставки таможенных пошлин удваиваются — до 61%. Предлагаемый платеж для непродовольственных товаров — 50%.

«Внедрение данного порядка позволит упростить процедуру таможенного оформления и способствует сокращению времени перемещения физических лиц через пункты пропуска государственной границы, что, в свою очередь, позволит исключить случаи затора в пунктах пропуска», — объяснили в комитете.

В ГТК отметили, что в странах Евразийского экономического союза с физических лиц при превышении нормы беспошлинного ввоза товаров также взыскивается единый таможенный платеж вместо таможенной пошлины, акциза и НДС. «При этой форме оплаты взимается 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кг сверх нормы», — говорится в сообщении.

Предложение об обязательном наличии производственной упаковки продовольственной продукции, ввозимой физлицами через границу в ручной клади, в ГТК объяснили учащением случаев ввоза продуктов без упаковки.

«Выявлено, что ввозимые в страну продовольственные товары являются некачественными, а также не отвечают санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям», — отмечается в сообщении.

Как утверждает ГТК, требование о наличии производственной упаковки предусмотрено в странах ЕАЭС, в Китае и США, а товары без упаковки к ввозу запрещены.

«Даже небольшое количество неупакованного мяса, провозимого в ручной клади, может привести к возникновению таких болезней, как свиной грипп, птичий грипп, лихорадки Крым-Конго и эмкар. В другом случае проникновение в страну вирусов-возбудителей болезней растений может привести к уничтожению растительного мира», — подчеркивается в сообщении.

Проект постановления также содержит перечень товаров, не предназначенных для некоммерческих целей, ввозимым физическими лицами. В него включены медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная мебель, котлы центрального отопления, игровые автоматы и другие. Это предложено для предотвращения ввоза товаров, не отвечающих требованиям нормативных документов в области технического регулирования, объяснили в ГТК.