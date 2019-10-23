Государственный таможенный комитет предложил ввести новый порядок декларирования товаров, которые завозятся физическими лицами для некоммерческих целей в Узбекистан. Это предусмотрено проектом постановления президента «Об усовершенствовании порядка перемещения физическими лицами товаров для некоммерческих целей».

Документом предлагается ввести с 1 января 2020 года упрощенный порядок взимания таможенных платежей. Он предусматривает уплату единого таможенного платежа взамен таможенных платежей при ввозе товаров (сопровождаемый багаж) через границу для некоммерческих целей, включая тех товаров, которые поступают через международные почтовые и курьерские отправления.

Единый таможенный платеж будет взиматься при превышении предельных норм ввоза в республику товаров, не подлежащих обложению таможенными платежами, в части превышения предельных норм, исходя из таможенной стоимости товара по всем категориям товаров независимо от кода ТН ВЭД и страны происхождения. Исключение: алкогольная продукция, в том числе пиво, все виды табачных изделий, духи и туалетная вода, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней.

Предлагаемый размер единого таможенного платежа:

для продовольственных товаров — 30% от стоимости, но не менее 2 долларов за кг;

для непродовольственных товаров — 50% от стоимости, но не менее 4 долларов за кг.

При применении платежа сумма таможенных платежей равна наибольшей из сумм, исчисленных по адвалорной (от стоимости) и специфической ставкам.

Кроме того, с 2020 года предлагается ввести требование об обязательном наличии производственной упаковки у продовольственной мясо-молочной продукции, ввозимой физлицами через границу в ручной клади.

Проект постановления содержит перечень товаров, не предназначенных для некоммерческих целей, ввозимым физическими лицами:

двигатели внутреннего сгорания;

котлы центрального отопления, классифицируемые в субпозиции 8403 10 ТН ВЭД Узбекистана;

машины, механизмы, оборудование, классифицируемые в позициях 8426 — 8430, 8433 — 8442, 8444 00 — 8449 00 000 0, 8453 — 8464, 8465, 8466, 8468, 8474 — 8480, 8486, 8514, 8530, 8534 00, 8535, 8545, 8548, 9024, 9027, 9030 и 9031 ТН ВЭД (за исключением косилок для газонов, парков или спортплощадок, бытовой пилы дисковой);

солярии для загара;

медицинская техника и оборудование (за исключением шприцов, игл, катетеров, канюлей, аналогичных инструментов, оборудования для измерения кровяного давления, температуры, а также аппаратуры, необходимой для использования по медицинским показаниям);

мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (за исключением необходимой для использования по медицинским показаниям больничных коек с механическими приспособлениями);

парикмахерские кресла и аналогичные кресла, их части;

аппаратура и оборудование для фотолабораторий, классифицируемые в товарной позиции 9010 ТН ВЭД;

приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей, классифицируемые в товарной позиции 9023 00 ТН ВЭД;

игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или аналогичными средствами оплаты;

изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные бывшие в употреблении в товарной позиции 4418 ТН ВЭД;

Обсуждение проекта постановления продлится до 6 ноября.