Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила детали уголовного дела в отношении заместителя хокима Юнусабадского района Ташкента по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Эркина Зохидова, ранее задержанного при получении взятки.

Как сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов, Эркин Зохидов был задержан 10 октября примерно в 21:00 в служебном кабинете при получении 5000 долларов от гражданина Р. Маматкулова.

Во время осмотра кабинета в выдвижном ящике рабочего стола дополнительно были обнаружены 5000 долларов и документ о бронировании авиабилета «Ташкент-Стамбул», которые были изъяты на основании протокола.

11 октября Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре возбудил уголовное дело в отношении Эркина Зохидов по пункту «в» части 2 статьи 210 (получение взятки путем вымогательства) Уголовного кодекса. 12 октября замхокима был привлечен к делу в качестве подозреваемого и задержан.

Генпрокуратура также опровергла информацию о том, что в доме Эркина Зохидова были обнаружены 1,5 млн долларов и авиабилеты на Мальдивы.