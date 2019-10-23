Заместитель хокима Юнусабадского района Ташкента по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Эркин Зохидов обвиняется в получении взятки путем вымогательства, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В ходе оперативного мероприятия Эркин Зохидов был задержан при получении взятки в размере 5000 долларов. Сообщается, он обещал содействовать в вынесении решения хокима района о признании права собственности на самовольно возведенную постройку.

По данному факту Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре возбудил уголовное дело в отношении Эркина Зохидов по пункту «в» части 2 статьи 210 (получение взятки путем вымогательства) Уголовного кодекса. Ведется следствие.

Эркин Зохидов (1971 г. р.) — окончил Ташкентский архитектурно-строительный институт в 1994 году. Работал финансовым советником директора компании Labzak Stroy Plus (2010−2016), финансовым консультантом Makon Kapital Invest (2016−2019). Занимает должность заместителя хокима Юнусабадского района с 2019 года.