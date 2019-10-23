Заместитель хокима Юнусабадского района Ташкента по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Эркин Зохидов обвиняется в получении взятки путем вымогательства, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.
В ходе оперативного мероприятия Эркин Зохидов был задержан при получении взятки в размере 5000 долларов. Сообщается, он обещал содействовать в вынесении решения хокима района о признании права собственности на самовольно возведенную постройку.
По данному факту Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре возбудил уголовное дело в отношении Эркина Зохидов по пункту «в» части 2 статьи 210 (получение взятки путем вымогательства) Уголовного кодекса. Ведется следствие.
Эркин Зохидов (1971 г. р.) — окончил Ташкентский архитектурно-строительный институт в 1994 году. Работал финансовым советником директора компании Labzak Stroy Plus (2010−2016), финансовым консультантом Makon Kapital Invest (2016−2019). Занимает должность заместителя хокима Юнусабадского района с 2019 года.
Oleg Prokofyev
Там есть хоть один честный человек?
Профессор Преображенский
Трясите хорошенько всю верхушку, не забывая про пешек. Если трясануть как следует, то весь госдолг перекрыть можно.
Muzafar Abdurahmanov
Надо у КИТАЙЦЕВ пример брат как борятся коруций и взяточников?!