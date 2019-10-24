Генеральная прокуратура Узбекистана предложила сформировать новый штат Бюро принудительного исполнения (БПИ). Проект соответствующего указа президента опубликован для обсуждения.

C нового года планируется создать 15 межрайонных отделов Бюро принудительного исполнения численностью в 275 государственных исполнителей в Каракалпакстане, областях и в Ташкенте. На них предлагается возложить функции по принудительному исполнению исполнительных документов в упрощенном порядке — путем списания долгов с карт и удержания из зарплаты.

В районных и городских отделах БПИ планируют создать секторы по организационному контролю и работе с обращениями с численностью персонала в 201 единицу. Они, как ожидается, будут контролировать исполнение, работать с обращениями и вести делопроизводство и архив.

Эти подразделения бюро будут организованы за счет упразднения групп по розыску городских и районных отделов БПИ, сокращения в них штатных единиц криминалиста, 21 инспектора сектора досудебного взыскания задолженности и 67 государственных исполнителей.

Кроме того, предлагается допускать работников БПИ к должности государственного исполнителя только после прохождения ими специального месячного курса начальной подготовки в Академии Генпрокуратуры. Слушатели курса должны будут изучить правила служебной этики, основы психологии, конфликтологии и тайм-менеджмента, а также обучиться навыкам работы с информационными системами и программными комплексами бюро.

В документе отмечается, что в работе БПИ наблюдается нерациональное использование средств и полномочий, отсутствие диффиренцированного подхода при применении мер принуждения в зависимости от характера дел и поведения должников. «Непропорциональное применение мер принуждения, отсутствие у государственных исполнителей необходимых навыков общения с населением, управления конфликтными ситуациями, зачастую провоцирует граждан к агрессивному поведению и нарушениям правопорядка», — говорится в проекте.