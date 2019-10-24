Генеральная прокуратура Узбекистана предложила новый порядок взыскания алиментов, штрафов, налоговой задолженности, государственных пошлин и других платежей. Нововведения содержатся в проекте указа президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы принудительного исполнения судебных актов и актов иных органов».

Документом предлагается ввести с 1 февраля 2020 года в процесс принудительного исполнения судебных актов и актов других органов институт упрощенного исполнительного производства:

принудительное исполнение исполнительных документов о взыскании с физических лиц сумм административных штрафов, налоговой задолженности и государственной пошлины осуществляется в порядке упрощенного исполнительного производства, а в случае безрезультатности их исполнения — в общеустановленном порядке;

в рамках упрощенного исполнительного производства взыскание производится удаленно, без контакта с должником и посещения места его проживания, исключительно путем применения мер принудительного исполнения в виде розыска и списания денежных средств с банковского счета должника (в том числе с банковских карт), а в случае, если размер долга по исполнительному документу (без учета суммы исполнительского сбора) не превышает одного минимального размера оплаты труда (634880 сумов на 24 октября) — также путем удержания долга из заработной платы;

исключительно путем применения мер принудительного исполнения в виде (в том числе с банковских карт), а в случае, если размер долга по исполнительному документу (без учета суммы исполнительского сбора) не превышает одного минимального размера оплаты труда (634880 сумов на 24 октября) — также применение мер принудительного исполнения, указанных выше, осуществляется без возбуждения исполнительного производства с предоставлением должнику пяти календарных дней для добровольного исполнения требования исполнительного документа, о чем должнику направляется соответствующее уведомление;

требования исполнительного документа, о чем должнику направляется соответствующее уведомление; в рамках процедур упрощенного исполнительного производства в отношении должника не применяются санкции, предусмотренные статьей 198−1 Кодекса об административной ответственности (неисполнение должником исполнительного документа);

время совершения исполнительных действий в рамках процедур упрощенного исполнительного производства не включается в срок принудительного исполнения, предусмотренный законом.

Кроме того, планируется с 1 марта 2020 года создать единый банковский счет алиментных обязательств, с открытием в едином счете субсчетов по каждому исполнительному документу, предназначенных для внесения и снятия сумм алиментов по исполнительным документам, в том числе удержанных из заработной платы должников. Единый банковский счет должен быть интегрирован с информационной системой БПИ MIB PORTAL для мониторинга движения средств и исполнения должником алиментных обязательств.

В проекте также поручается провести инвентаризацию исполнительных документов о взыскании алиментов, находящихся в производстве государственных исполнителей, и открыть по каждому исполнительному документу субсчет в едином банковском счете.

Согласно предложению, с 1 января 2020 года:

1) в исполнительных документах обязательно указывается серия и номер паспорта должника-физического лица (для неграждан Узбекистана — реквизиты других документов, удостоверяющих личность), а также идентификационный номер налогоплательщика;

2) исполнительные документы о наложении административного штрафа предъявляются органам БПИ для принудительного взыскании после истечения сроков для добровольной уплаты штрафа, предусмотренных статьей 332 КоАО, а также с обязательным приложением документа, подтверждающего вручение постановления о наложении штрафа с уведомлением о возможности уплаты штрафа добровольно в упрощенном порядке (с указанием суммы штрафа в размере 70% и сроке его уплаты);

3) требования нормативно-правовых актов, касающиеся отчислений от госпошлин, сборов и неналоговых платежей, административных и финансовых санкций, направляемых во внебюджетные фонды министерств, государственных комитетов и ведомств, применяются до предъявления для принудительного исполнения решений судов и других органов о взыскании указанных платежей. После предъявления решений о взыскании платежей на принудительное исполнение отчисления во внебюджетные фонды осуществляются в порядке и размерах, установленных в отношении исполнительных производств;

4) имущество должника, арестованное в ходе принудительного исполнения, выставляется на первоначальный электронный онлайн-аукцион, проводимый по методу повышения цены, по стартовой цене со скидкой 30% от оцененной стоимости, за исключением имущества, реализуемого по исполнительным документам, предусматривающим взыскание в госбюджет, и заложенного имущества по исполнительным документам о взыскании задолженности, обеспеченной данным имуществом;

5) размер исполнительского сбора, взыскиваемого по исполнительным документам имущественного характера, устанавливается:

по исполнительным документам, в которых сумма долга не превышает 1000 базовых расчетных величин — 5% от взыскиваемой суммы;

по исполнительным документам, в которых сумма долга превышает 1000 БРВ — 2%.

При объединении исполнительных производств, по которым наложен исполнительский сбор, размер наложенного исполнительского сбора не подлежит изменению;

6) отчисления от сумм, взысканных в бюджет по исполнительным производствам, за исключением взыскания налоговой задолженности за счет реализации имущества должника, производятся в следующих размерах:

60% — в государственный бюджет;

30% — в Фонд развития органов судебной власти;

10% — в Фонд развития Бюро принудительного исполнения;

Обоснование для нового порядка

В документе отмечается, что в системе принудительного исполнения наблюдается ряд проблем и негативных тенденций, вызывающих недовольство населения и субъектов предпринимательства.

Одним из основных причин несвоевременного исполнения судебных актов остается возрастающая нагрузка на государственных исполнителей, которая в 16 раз превышает установленные нормативы.

В то же время «укреплению платежной дисциплины не способствует ориентированность государственных органов, преимущественно, на меры принуждения, а также неразвитость инфраструктуры добровольного исполнения финансовых обязательств, в том числе отсутствие удобных для граждан инструментов оплаты штрафов, иных сборов и платежей», отмечается в документе.

Кроме того, отмечается. что в деятельности БПИ наблюдается нерациональное использование средств и полномочий, отсутствие диффиренцированного подхода при применении мер принуждения в зависимости от характера дел и поведения должников.

В декабре 2018 года Государственный налоговый комитет предлагал утвердить Положение о порядке бесспорного списания налоговой задолженности с банковских пластиковых карт физических лиц. Центральный банк тогда указал на отсутствие законного механизма по бесспорному списанию долгов с карт.

Обсуждение проекта указа президента продлится до 7 ноября.