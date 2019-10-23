Стремление Узбекистана ко вступлению в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может усложнить и продлить процесс вступления страны во Всемирную торговую организацию, заявил министр торговли США Уилбур Росс на бизнес-форуме Американо-Узбекской торговой палаты в Вашингтоне 22 октября.

«Стремление вступить в члены Евразийского экономического союза сейчас может усложнить и продлить процесс вступления в ВТО сверх временных рамок, установленных руководством Узбекистана», — сказал он, призвав узбекских партнеров «тщательно изучить влияние новых соглашений на вступление в ВТО».

О том, что Узбекистан прорабатывает вопрос присоединения к ЕАЭС, стало известно в ходе недавнего визита главы Совета Федерации России Валентины Матвиенко. О перспективах членства в союзе летом высказывался президент Шавкат Мирзиёев.

США «решительно поддерживают» вступление Узбекистана в ВТО и ожидают ответа правительства на вопросы из меморандума о внешнеторговом режиме, отметил глава американского торгового ведомства. Меморандум является основой для рассмотрения заявки на вступление страны в ВТО, проект документа был утвержден в марте.

В своем выступлении Уилбур Росс приветствовал экономические реформы в Узбекистане, а именно — либерализацию валютной политики и отмену остававшихся валютных ограничений, а также налаживание отношений со странами-соседями. «Это делает Узбекистан все более привлекательным рынком, поскольку компании могут очень легко обслуживать весь регион Центральной Азии, работая из Узбекистана», — сказал он.

Позитивными результатами реформ министр назвал значительное увеличение торговли США с Узбекистаном: со 136 млн долларов в 2017 году до 300 млн долларов в 2018 году. Объем экспорта США в Узбекистан в январе-августе 2019 года достиг 455 млн долларов. «У Узбекистана есть реальный шанс стать ведущим экспортным направлением для американских товаров в Центральной Азии в этом году», — подчеркнул он.

«Однако еще многое предстоит сделать для обеспечения устойчивости этих реформ. Важно, чтобы Узбекистан не только установил, но и поддерживал репутацию прозрачности и верховенства закона», — сказал Росс.

По его мнению, стране необходимо перенять мировую деловую практику в таможенных процедурах, в защите интеллектуальной собственности, в налогах и в правилах, которые влияют на экспортеров, импортеров и инвесторов. «Открытость системы государственных закупок — еще один ключевой фактор», — отметил министр.

«Соединенные Штаты привержены тому, чтобы быть стратегическим партнером в росте и развитии Узбекистана через торговлю, инвестиции и взаимодействие с другими странами Центральной Азии. Министерство торговли усердно работает над тем, чтобы донести обеспокоенность деловых кругов США до наших узбекских партнеров, а также продвигает преимущества работы с американскими компаниями мирового уровня», — добавил Уилбур Росс.

На бизнес-форуме в Вашингтоне также выступил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.

Кадр трансляции Voice of America.

«Привлечение лучших практик и современных технологий американских компаний в экономику Узбекистана станет важным фактором ее модернизации, — сказал сенатор. — С другой стороны, вместе с компаниями США мы намереваемся поднять стандарты деловой этики, корпоративного управления, а также бороться с проявлением любых форм коррупции».

«Подлинные реформы — нелегкий процесс, но мы полностью понимаем, что пути назад нет», — отметил замглавы Сената, подчеркнув, что «изменения в Узбекистане необратимы».

По словам Садыка Сафаева, цель реформ — построение светского демократического государства с подлинным соблюдением прав и свобод человека и настоящей рыночной экономикой.

«Руководство, правительство и парламент Узбекистана привержены созданию всех необходимых условий и обеспечению полной поддержки американским компаниям», — подытожил он.

В этот же день прошла встреча министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с Уилбором Россом. Узбекская сторона предложила нарастить экспорт Узбекистана в США до 1,5 млрд долларов. Предложение было «положительно воспринято и принято к изучению» американской стороной, сообщила пресс-служба МИВТ.

По данным Госкомстата Узбекистана, товарооборот двух стран за три квартала текущего года составил 514 млн долларов, включая экспорт Узбекистана — 20,1 млн, импорт — 493,9 млн долларов.