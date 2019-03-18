Первое заседание республиканской межведомственной комиссии по работе со Всемирной торговой организацией (ВТО) состоялось 16 марта под руководством министра инвестиций и внешней торговли, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе заседания проработаны организационные и юридические вопросы проведения переговорного процесса по вступлению Узбекистана в ВТО.

Рассмотрен и утвержден проект меморандума о режиме внешней торговли с учетом замечаний и комментариев членов межведомственной комиссии. Меморандум является основой для рассмотрения заявки на вступление страны во Всемирную торговую организацию.

Было поручено составить план мероприятий по деятельности рабочих групп по оценке последствий вступления в ВТО, таможенным вопросам, подготовке информации о внутренней поддержке и экспортных субсидиях в сельском хозяйстве, по разработке мер в политике, затрагивающей торговлю услугами.

Кроме того, будут подготовлены предложения по тарифным уступкам и иллюстративные вопросы в рамках соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер, соглашения по применению технических барьеров в торговле и соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

Для активизации работы по процессу вступления регулярно будут проводиться семинары для сотрудников ведомств, участвующих в юридических и организационных процедурах, с привлечением зарубежных экспертов.