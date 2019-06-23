Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 20-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в пятницу остановился на проблемах экспорта и импорта, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Он отметил, что автомобильную дорогу Узбекистан-Кыргызстан-Китай нужно было запускать 20 лет назад, учитывая что 70% товаров в страну импортируется по автодорогам.

Глава государства заявил, что в предыдущие годы республика экспортировала 75% хлопка в виде сырья в такие зарубежные страны, как Бангладеш и Турция.

«Мы экспортировали хлопок, но самое большое, что мы заработали — это 1,2 млрд долларов. Обычно доход составлял 900, 962, 958, 850 млн долларов. Никто не говорил о переработке хлопка. А сейчас только от экспорта текстильной продукции мы заработали больше 2 млрд долларов», — рассказал он.

Президент считает, что нужно повышать конкурентоспособность узбекской продукции и больше экспортировать, а для этого нужны квалифицированные кадры и технологии. Он признал, что сейчас основная проблема экспорта — это найти рынок сбыта.

«70% нашего товарооборота — с Россией и ЕАЭС (Евразийский экономический союз — ред.). Хотим мы этого или нет», — сказал Шавкат Мирзиёев.

После открытия границ и дорог в Узбекистан стали больше импортировать. «Все что-то привозят — и нужное и ненужное. Кто-нибудь из сенаторов выступил с предложением о повышении таможенных тарифов на некоторые виды товаров?» — спросил он.

Импорт значит платить зарплату рабочим других стран, подчеркнул Шавкат Мирзиёев. «Нужно это прекратить», — сказал он.

Говоря об импорте, президент также привел пример автомобильной промышленности Узбекистана. «70% [продукции] автопром импортирует. Через Желтое море. Из Южной Кореи, через Китай и Казахстан. На кого падает нагрузка (транспортные издержки — ред.)? На народ», — заявил он.

Шавкат Мирзиёев отметил, что у соседних стран есть преимущество по географическому положению. «Мы далеки от дорог. У наших соседей есть выход к морю. Мы сейчас много импортируем, но каждый доллар — это наше богатство, потому что мы платим валюту. В Россию мы выходим через Казахстан, у которого свои интересы. Никто не собирается облегчать нам путь», — сказал он.

Президент прокомментировал вызовы, с которыми Узбекистан может столкнуться при вступлении в ЕАЭС. «Наши соседи ушли далеко вперед. Скоро они перейдут на маркировку продукции. Мы проиграем с нашими товарами на этом рынке [без маркировки]», — заявил руководитель страны.

После вступления в союз Узбекистану придется открыть границы, но узбекские предприятия могут закрыться, не успев адаптироваться к требованиям ЕАЭС, считает Шавкат Мирзиёев.

«Нам нужно найти правильный путь. Проанализировать всё, 10 раз отмерить и принять решение», — отметил он.

В своем выступлении президент заявил, что для большой политики 27 лет — это небольшой срок, но для Узбекистана — это огромный период.