Принципы и условия поддержки меценатов на государственном уровне обсудили в четверг в ходе панельной дискуссии в Международном пресс-клубе. О формировании новой традиции высказались представители парламента, правительства, общественных организаций, зарубежные эксперты и специалисты.

Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев, открывая дискуссию, отметил, что в течение долгого времени культура, искусство и образование финансировалось по остаточному принципу.

«Это сужало финансовые возможности данной сферы. Тогда как потребности общества все время расширяются, и расширяются они, как ни странно, в сфере культуры, гуманитарной сфере. Возникает проблема создания правового поля для финансирования этого направления. И мировой опыт подсказывает, что без вовлечения гражданского общества и бизнес-сообщества на системной основе решать этот вопрос нам не удастся», — сказал он.





Сенатор напомнил, что в начале августа 2017 года президент Шавкат Мирзиёев на встрече с деятелями культуры страны поднял вопрос о необходимости спонсирования ведущими компаниями и банками культурно-гуманитарной сферы на системной основе. «Сегодняшний проект закона направлен именно на создание правого поля в этом направлении», — добавил он.

Министр культуры Бахтиёр Сайфуллаев признал, что средств, выделяемых государственным бюджетом, недостаточно для развития сферы культуры. «Меценатство — не новое явление в Узбекистане, а вот закон о меценатстве принимается впервые, это создает прецедент. С принятием закона в сфере поддержки культуры должны произойти очень позитивные изменения», — сказал он.

«Культура имеет полное право стать сферой инвестиций, а государству необходимо прийти к осознанию потребности стимулировать бизнес в меценатской деятельности», — считает заместитель исполнительного директора Фонда развития культуры и искусства при министерстве культуры страны Гаянэ Умерова.





По ее мнению, финансовые преференции действующего закона «О благотворительности» не являются достаточно привлекательными для деятельности меценатов на долгосрочной основе. В частности, меценаты не могут осуществлять инвестиции в целевые фонды культурных учреждений.

Проект закона, который размещен на портале СОВАЗ, предполагает как моральное, таки материальное поощрение меценатов. В частности, планируется учредить специальные награды и формы поощрения для лиц, выкупивших культурные ценности Узбекистана за рубежом. Минкультуры также намерен учредить ежегодную награду для меценатов.

В свою очередь, меценат получит возможность вычитать из налогооблагаемой базы 75% спонсорской помощи на сумму от 1000 долларов, но не более 15% от общей ежегодной налогооблагаемой прибыли. В случае предоставления недвижимого имущества или культурных ценностей, составляющих национальное достояние Узбекистана, размер необлагаемой налогом прибыли для мецената может быть увеличен до 35%.

Международные эксперты в ходе дискуссии поделились опытом развития меценатства в своих странах. Так, начальник управления по меценатству министерства культуры Франции Роберт Фор сообщил, что сегодня в его стране более 60 тысяч компаний и около 6 миллионов граждан используют налоговые льготы при выделении пожертвований для культурных и общественных проектов. При этом в 2016 году доля вкладов в культуру составила порядка 500 млн евро.





Заместитель гендиректора по развитию Государственной Третьяковской галереи Татьяна Мрдуляш отметила, что 2017 год музей объявил Годом пополнения коллекций и начал программу «Меценаты и дарители — Третьяковской галерее». По итогам прошлого года музей получил в дар более 1900 произведений искусств, что, по ее словам, является «беспрецедентным случаем в современной истории галереи».