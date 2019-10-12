Закон «О меценатстве» одобрен 11 октября на 23-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана, сообщил корреспондент «Газеты.uz».

Документ регулирует отношения, возникающие при благотворительной деятельности в целях развития культуры и искусства, науки, образования и просвещения.

Согласно документу, меценатство может быть направлено на сохранение и охрану объектов культурного наследия, поддержку профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства, поддержку молодых талантов, а также расширение стимулов для привлечения в сферу новых участников.

Государство оказывает поддержку меценатам путем предоставления льгот и преференций по налогам и другим обязательным платежам (конкретных цифр и механизмов документ не содержит), присуждения государственных или иных наград, увековечивания имен меценатов.

Меценатская деятельность осуществляется на основании договора, заключаемого между меценатом и получателем поддержки. Договор устанавливает цели, форму, условия, сроки и объем предоставления меценатской поддержки. Условием договора может являться обязательное упоминание имени и средств персонализации мецената.

Частные лица и компании вправе беспрепятственно осуществлять меценатскую деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей. Субъектами меценатской деятельности являются меценаты и получатели меценатской поддержки, которыми могут быть резиденты и нерезиденты Узбекистана.

На заседании отмечалось, что принятие закона будет способствовать нематериальному стимулированию меценатов и более активному привлечению финансовых активов в сферу культуры и искусства.

Отметим, однако, что первоначально проект закона «О меценатстве» включал более конкретные меры по стимулированию меценатов. В частности, предлагалось предоставить им возможность вычитать из налогооблагаемой базы 75% спонсорской помощи на сумму от 1000 долларов, но не более 15% от общей ежегодной налогооблагаемой прибыли. А при предоставлении недвижимого имущества или культурных ценностей, составляющих национальное достояние Узбекистана, размер необлагаемой налогом прибыли для мецената мог быть увеличен до 35%.



