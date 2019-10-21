Команда Министерства обороны Узбекистана вместе со своими британскими коллегами заняла первое место международного конкурса «Кембрийский патруль» среди подразделений войсковой разведки. Соревнования проходили 6−20 октября в британском Брэконе, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.

Второе место заняли команды из Великобритании, Франции и Индии, третье место также досталось хозяевам соревнований. В конкурсе приняли участие 120 команд из 38 стран (принимающая страна участвовала с 63 командами).

Как отметили в Минобороны, из-за сурового климата, болотистой местности и труднопроходимых лесов многие из команд-участниц сошли с дистанции, не дойдя до финиша.

В ходе конкурса участники без навигации совершили 70-километровый марш с грузом 25 кг через Кембрийские горы, а также выполнили упражнения по подъему на высоту 1000 м и спуску на 750 м.

В ходе марша команды выполняли условия по прохождению через горные и водные преграды, проведению территориальной разведки, поиску и обнаружению объекта противника, сбору разведывательной информации, оказанию первой медицинской помощи, освобождению заложников в захваченном здании и организации засад в сложной горной местности.

Разведывательная группа Минобороны Узбекистана на всех этапах соревнования показала наилучшие результаты, отметила пресс-служба.

Сегодня, 21 октября, победителей конкурса торжественно встретили в международном аэропорту Ташкента.

В 2018 году команда разведчиков из Узбекистана также завоевала первое место «Кембрийского патруля» среди 133 команд. Впервые военные Узбекистана участвовали в этом конкурсе в 2017 году, заняв по итогам второе место.