Военнослужащие Министерства обороны Узбекистана стали победителями международных соревнований среди разведывательных подразделений «Кембрийский патруль», проходивших 15−17 октября в Бреконе (Уэльс, Великобритания).

Второе место заняли военнослужащие Великобритании, Индии и Франции. Третьего места удостоились представители британской армии и Казахстана. В турнире приняли участие 123 команды из 34 государств.





«Кембрийский патруль» проводится в Уэльсе ежегодно на протяжении 40 лет. Это одно из самых сложных и престижных состязаний среди военнослужащих, которые можно сравнить с отбором в подразделения специального назначения. Особые требования предъявляются к физической и морально-психологической подготовке военнослужащих.





22 октября в Министерстве обороны Узбекистана прошла церемония награждения победителей «Кембрийского патруля». Участников соревнований поздравил министр обороны Абдусалом Азизов. Девятерым военнослужащим вручены нагрудные знаки «Намунали хизмати учун» («За образцовую службу») и ценные подарки.

Военнослужащие Узбекистана впервые приняли участие в «Кембрийском патруле» в прошлом году, удостоившись второго места.