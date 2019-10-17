В Узбекистане могут отменить требование выдаче паспорта по месту постоянной прописки. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил заместитель начальника Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Нодир Зиёев.

Сегодня для получения паспорта гражданин должен обратиться в орган внутренних дел по месту постоянной прописки. В ГУМиОГ рассматривают вопрос отмены этой привязки.

«Это уместный вопрос, он стоит у нас на повестке. Мы сейчас работаем над этим. В ближайшее время внесем предложения, чтобы паспорт можно было получить не только по месту постоянной прописки, но и по месту временной», — отметил Нодир Зиёев.

С 16 октября по решению Центрального банка отменено в Узбекистане отменено требование обращения в банк за получением кредита по месту прописки.