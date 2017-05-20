Узбекистан и Туркменистан намерены совместно разрабатывать месторождения на Каспии

«Узбекнефтегаз» и «Туркменнебит» подписали меморандум о сотрудничестве в разработке месторождений на Каспии.

Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» и Государственный концерт «Туркменнебит» («Туркменнефть») подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония состоялась по итогам переговоров президентов Узбекистана и Туркменистана в конгресс-центре «Аваза» в Туркменбаши в субботу.

Как сообщил «Газете.uz» источник в аппарате Президента Узбекистана, документ предусматривает установление взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества по совместной разведке и разработке месторождений на Каспийском шельфе Туркменистана.

Стороны намерены добывать углеводородное сырье на условиях соглашения о разделе продукции. Планируемое сотрудничество позволит увеличить загрузку производственных возможностей нефтеперерабатывающих заводов двух стран.