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Фото: oilgas.gov.tm

Узбекистан и Туркменистан намерены совместно разрабатывать месторождения на Каспии

«Узбекнефтегаз» и «Туркменнебит» подписали меморандум о сотрудничестве в разработке месторождений на Каспии.

Сегодня, 17:59   Экономика  

Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» и Государственный концерт «Туркменнебит» («Туркменнефть») подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония состоялась по итогам переговоров президентов Узбекистана и Туркменистана в конгресс-центре «Аваза» в Туркменбаши в субботу.

Как сообщил «Газете.uz» источник в аппарате Президента Узбекистана, документ предусматривает установление взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества по совместной разведке и разработке месторождений на Каспийском шельфе Туркменистана.

Стороны намерены добывать углеводородное сырье на условиях соглашения о разделе продукции. Планируемое сотрудничество позволит увеличить загрузку производственных возможностей нефтеперерабатывающих заводов двух стран.

Текст: «Газета.uz»      1 482
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