Компании «Узбекнефтегаз» и Socar (Азербайджан) подписали соглашение об увеличении добычи нефти в Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаза».

Соглашение определяет условия сотрудничества по увеличению добычи углеводородов на месторождениях Гарбий Ташли и Шаркий Ташли, Шимолий Шуртан и Гармистон с применением передовых технологий азербайджанской компании.

Кроме того, «Узбекнефтегаз», Socar и британская BP подписали трехстороннее соглашение по оценке разведочного потенциала на трех инвестиционных блоках в Устюртском регионе.

В течение года компании вели переговоры, проводился предварительный анализ материалов по инвестиционным блокам республики. Предпосылкой для заключения соглашения стало подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании на конференции Oil&Gas Uzbekistan в 2018 году.