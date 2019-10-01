Производство и реализация формового хлеба из муки, произведенной с использованием только зерна отечественного производства, освобождаются от налога на добавленную стоимость до 1 июля 2020 года. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Узбекистана от 30 сентября.

До этой же даты облагаемый оборот по НДС на муку зерноперерабатывающих предприятий исчисляется от объема выручки за вычетом стоимости зерна. Такой порядок был введен в сентября 2018 года.

С 1 октября зерноперерабатывающие предприятия, перерабатывающие импортированное зерно, обложенного НДС при импорте, определяют облагаемый оборот по НДС в порядке, установленном Налоговым кодексом.

Напомним, с 15 сентября прошлого года правительство отменило регулирование цен на формовой хлеб.