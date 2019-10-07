Начиная с урожая 2020 года будут поэтапно создаваться зерновые кластеры для выращивания колосовых культур и их закупки по договорам между фермерскими хозяйствами и организациями по переработке зерноколосовой продукции. Соответствующее постановление 24 сентября утвердил Кабинет Министров, сообщила Norma.uz.

Кластер будут организовывать стабильно работающие животноводческие, птицеводческие, рыбоводческие хозяйства и другие организации по переработке зерновой колосовой продукции с необходимой инфраструктурой и имуществом.

Зерновым кластерам будут выделять восстанавливаемые и вводимые в пользование участки из земель сельскохозяйственного назначения, не предоставленных юридическим и физическим лицам, или земель запаса на срок до 50 лет, но не менее 30 лет.

При этом, если участок в течение года не используется или на нем применяются методы, приводящие к снижению плодородия, химическому и радиоактивному загрязнению почвы, право на участок будет аннулировано.

В рамках государственной поддержки зерновых кластеров на них распространяются льготы:

для зерновых кластеров, вводящих земельные участки в пользование, — предусмотренные указом президента от 17 июня о мерах по эффективному использованию земельных и водных ресурсов;

при закупке установок восстанавливаемых источников энергии, энергоэффективных газовых горелок и котлов, а также других энергоэффективных установок — предусмотренные постановлением президента от 22 августа о мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы;

при закупке сельскохозяйственной техники — предусмотренные постановлением президента от 4 апреля о мерах по своевременному оснащению аграрного сектора сельхозтехникой.

Согласно документу, первичная переработка зерна осуществляется на предприятии зернового кластера или на договорной основе предприятиями компании «Уздонмахсулот».