В Ташкенте ночью 5 октября был убит начальник отдела столичного филиала «Универсалбанка» 26-летний Аббос А. Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила детали трагедии.

Тело мужчины со шнуром от утюга на шее было найдено примерно в 4:30 в его спальне в доме. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате механической асфиксии, вызванной удушением. В тот же день прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

В ходе следственных действий было установлено, что супруга Аббоса А. Камола А., поссорившись с ним, вступила в преступный сговор с родственником Отабеком Х. с целью умышленного его убийства.

Примерно в 19:00 4 октября Отабек Х. спрятался под столом в гостиной дома, после чего с Камолой А. начал ждать подходящего для убийства момента.

Когда в 00:30 5 октября он вошел в спальню, Аббос А. еще не спал. Отабек Х. забрался на него и нанес несколько ударов по лицу кулаком левой руки, а затем начал душить приготовленным шнуром от утюга.

Пытаясь защититься, Аббос А. начал звать на помощь близких родственников. В это время Камола А. накрыла лицо супруга подушкой, что привело к перекрытию дыхательных путей и его смерти.

Затем Отабек Х. забрал из комнаты два сотовых телефона, принадлежавших Аббосу А, а также 500 долларов США и 110 тысяч сумов, а также сотовый телефон и золотые украшения Камолы А., чтобы скрыть следы преступления, и покинул дом.

Камола А. с целью предотвратить раскрытие преступления и избежать ответственности, разбудив родителей покойного, сообщила о нападении на нее и ее супруга неизвестных лиц.

В ходе следствия был проведен обыск в доме Отабека Х., где в подвале были обнаружены золотые украшения из дома Аббоса А.

7 октября Отабек Х. и Камола А. были привлечены к уголовному делу в качестве обвиняемых. Обвинение им предъявлено по части 2 статьи 97 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) УК. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

В настоящее время следственные действия продолжаются.