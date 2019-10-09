Велогонщики Узбекистана завоевали золотую, серебряную и 10 бронзовых медалей на кубке Азии, который проходил 4−8 октября в Таиланде.

Сборную представляли Дилмурод Сиддиков, Янина Кускова, Рената Байметова, Диана Адельшинова и Бехзод Рахимбоев, сообщил Национальный олимпийский комитет.

В индивидуальной гонке преследования среди юниоров Янина Кускова завоевала золотую медаль. В гонках на время и по очкам спортсменка получила бронзовые медали. Дильмурад Сиддиков в скрэтче получил серебряную медаль, в индивидуальной гонке преследования — бронзу.

Бронзовую медаль в индивидуальной гонке преследования среди взрослых завоевала Диана Адельшинова. Среди взрослых Рената Байметова и среди юношей Бехзод Рахимбоев в скретче завоевали бронзовые медали. Кроме того, в гонке по очкам Бехзод Рахимбоев получил бронзовую медаль.

Диана Адельшина и Рената Байметова в мэдисоне и парной гонке преследования стали бронзовыми призерами.

Велоспорсмены начнут подготовку к чемпионату Азии, который пройдет 17−21 октября в Южной Корее.

Все результаты соревнования можно посмотреть здесь.

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