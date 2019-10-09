Кабинет министров Узбекистана постановлением от 3 октября установил налоговые льготы для юридических лиц, взявших шефство над государственными дошкольными образовательными организациями (ДОО), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства дошкольного образования (МДО).

Соглашение по этому виду государственно-частного партнерства заключается на срок не менее одного года и подразумевает регулярное оказание благотворительной помощи ДОО.

С 3 октября филантропы, взявшие шефство над государственным ДОО, получают следующие налоговые льготы:

понесенные расходы вычитаются при исчислении налога на прибыль юридических лиц;

безвозмездная передача товаров, работ и услуг не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) и единым налоговым платежом (ЕНП);

реализация товаров, работ и услуг ниже себестоимости облагается НДС исходя из фактической цены реализации.

Благотворитель сам определяет цели и порядок использования пожертвований. Подшефная дошкольная организация обязана вести учет полученным средствам и регулярно предоставлять частному партнеру отчет о целевом использовании денег и имущества.

Помимо налоговых льгот компания-благотворитель получает преимущество при направлении в подшефную ДОО детей своих работников.

«Помощь необязательно должна быть денежной: передайте в подшефную дошкольную организацию имущество, выполните для нее работы, окажите услуги. Помогая ДОО, вы помогаете своим детям, которые таким образом получают поддержку не только государства, но и общества», — сказала министр дошкольного образования Агриппина Шин.

Как отметила глава МДО, сегодня сфера дошкольного образования требует больших вложений. Министерство дошкольного образования направляет бюджетные средства на решение наиболее острых вопросов: строительство новых ДОО, ремонт и реконструкцию старых зданий, обеспечение детей игрушками и развивающими материалами. «Однако возможностей не хватает, чтобы исправить все и сразу, поэтому нам важна поддержка бизнеса», — объяснила она.

По словам министра, за счет средств благотворителей МДО реализует такие социально значимые проекты, как строительство дошкольных организаций с реабилитационными центрами для детей с особыми потребностями и инклюзивных ДОО со смешанными группами.