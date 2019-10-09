Теперь можно экономить время и электричество с линейкой умных стиральных машин LG Vivace с искусственным интеллектом. Увеличенная вместительность при стандартных размерах позволяет стирать больше вещей за раз.

Линейка умных стиральных машин LG Vivace с фронтальной загрузкой обеспечивает тщательный и бережный уход за одеждой. Технология AI DD автоматически определяет вес и тип загруженных вещей, чтобы подобрать индивидуальный режим движения барабана специально для этой ткани. Это снижает вероятность повреждения белья на 18%, продлевая срок службы любимой одежды.

Функция TurboWash 360 позволяет стирать одежду всего за 39 минут. 3D-насадки, брызги воды в четырех направлениях тщательно отстирывают каждый сантиметр одежды. А технология Steam+ избавляет от 99,9% аллергенов действием пара, что делает стиральные машины LG AI DD незаменимым помощником больших семей с маленькими детьми. Универсальное приложение SmartThinQ позволяет с помощью смартфона удаленно управлять стиральной машиной, проводить быструю диагностику и загружать новые циклы стирки.





Стиральные машины LG Vivace обладают увеличенной вместительностью при стандартных габаритах. Улучшенная система амортизаторов снижает уровень вибраций во время стирки. Это позволяет увеличить объем барабана, не увеличивая размеры корпуса стиральной машины. Увеличенный размер барабана позволяет постирать за один подход еще больше белья.





А стиральная машина с двойной загрузкой (основная машинка Vivace и мини барабан) LG TwinWash позволяет одновременно стирать разные типы белья.

Можно загрузить до 10 кг белья за раз и отстирать все бережно, быстро и качественно с LG.

Приобрести стиральную машину LG Vivace, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

cеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

сеть магазинов Goodzone: (+998) 71−207−03−07;

сеть магазинов Credit Asia: (+998) 78−140−00−11;

фирменный магазин LG в ТРК Next (+998) 95−143−00−03.

Служба сервисной поддержки покупателей LG: 0−800 120−22−22.

Важно: номер необходимо набирать полностью. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный.

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