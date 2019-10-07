Первый заместитель министра финансов Тимур Ишметов в интервью экономисту Бехзоду Хошимову в рамках проекта портала Uzbek Review рассказал о запретах и ограничениях, введенных правительством Узбекистана в предыдущие годы, и их влиянии на экономику.

По его словам, управление рисками в любых секторах экономики осуществлялось путем ограничений. Если был риск какой-то операции, то вместо того, чтобы работать с ним и его последствиями, эту операцию просто запрещали.

«Например, экспортно-импортные операции или в целом торговый баланс страны. Понятно, что желательно иметь торговый баланс положительный, то есть экспортировать больше, чем импортировать. Одним из методов борьбы с ростом импорта был просто запрет импорта на определенные товары, какие-то квоты устанавливались. Если это не помогало, то просто запрещали покупать валюту. Если бизнес не может купить валюту, то он не может импортировать. Якобы под предлогом благих намерений появляется масса ограничений. Это порождает другие проблемы. Потом правительство начинает думать над другими ограничениями», — рассказал он.

«Валютные ограничения породили ограничения в наличном денежном обращении уже с национальной валютой. Если бизнес не может купить иностранную валюту легально в банке, если есть спрос, то есть и предложение — найдется кто-то, кто будет вам предлагать эту валюту нелегально купить на черном рынке за нал. Соответственно весь бизнес начинает снимать со счетов свои деньги. Чтобы с этим бороться, потом начнется ограничение о том, что нельзя снимать энную сумму», — отметил Тимур Ишметов.

Неправильная политика и вмешательство в ценообразование порождают массу ограничений, которые потом переходят на другие отрасли и в итоге влияет на всю экономику, подчеркнул он.

До либерализации валютного курса в 2017 году и цен на различных рынках в последующие годы экономика жила по искусственным ценам, признал первый замминистра финансов.

«Теперь, чтобы все исправить и перейти на рыночные цены, надо всю экономику перевести на новый уровень цен. Хочешь не хочешь — это инфляция. Мы корректируем цены — иностранная валюта, процентные ставки, цены на товары — получается инфляция», — отметил он.

Инфляция за последние три года — неизбежная и нужная, сказал он. «Нам нужно все-таки провести эту коррекцию, перейти на рыночные цены. Основной, номер один фактор инфляции за последние три года был переход на рыночные цены», — сказал первый замглавы Минфина.