В сентябре прирост среднего уровня цен на потребительском рынке составил 1,3%, говорится в отчете Государственного комитета Узбекистана по статистике.

В целом за январь-сентябрь товары и услуги на потребительском рынке стали дороже на 9,7%. Относительно сентября 2018 года средний уровень цен в потребительском секторе страны повысился на 16%.

Товары за месяц в среднем подорожали на 1,2%, в том числе продовольственные — на 1,4%, непродовольственные — на 0,9%. Услуги стали дороже на 2%. Для сравнения: в сентябре 2018 года продовольственные товары в среднем за месяц прибавили в цене 3,3%, непродовольственные товары — 0,3%, услуги — 1,2%.

В целом за три квартала продовольственные товары прибавили в цене на 8,4%, непродовольственные товары — на 8,8%, услуги — на 13,7%.

Из основных групп продовольственных товаров в сентябре существенно повысились цены на яйца (8,2%), мясо, птицу и рыбу (2,7%), сахар, чай и другие пищевые продукты (1,6%), а также на общественное питание (1,8%).

С начала года ощутимее всего подорожали мясо, птица и рыба (18%), молочные продукты (12,5%), безалкогольные и алкогольные напитки (11,8% и 9,9%), а также общественное питание (16,5%).

Из хлебопродуктов существеннее всего за месяц повысились цены на крупы и бобовые (в среднем на 1,8%, в том числе на рис — на 1,9%). Кроме того, подорожала пшеничная мука (на 1%), а также выпечка, макаронные и хлебобулочные изделия всех видов (от 0,4% до 0,9%).

Мясо, птица и рыба в сентябре стали дороже на 2,7%, в том числе говядина (кроме бескостного мяса) — на 3,5%, бескостная говядина — на 2,3%, баранина — на 2,9%, мясо домашней птицы (кроме окорочков) — на 3,9%, куриные окорочка и голень — на 3,7%.

Сметана и сливки за месяц подорожали на 1,5%, йогурты и молоко — на 1,4%, молочные консервы — 1,3%, сыры твердые — на 0,9%, плавленые и колбасные — на 0,8%.

В сентябре уровень цен на фрукты, овощи и картофель снизился на 1,1%. При этом изменение цен на товары этой группы было неравномерным. Снижение цен зафиксировано на дыни (на 15,5%), репчатый лук (12,8%), виноград (9,5%), тыкву (7,1%), арбузы (7%), свеклу (0,9%), груши (0,5%). Наряду с этим, подорожали чеснок (на 9,3%), капуста (7,4%), помидоры (5,7%), морковь (4,6%), огурцы и картофель (3,9%), яблоки (3,4%) и бананы (1,1%).

Из масложировой продукции в сентябре пищевые жиры подорожали на 1,5%, сливочное масло — на 1,3%, подсолнечное масло — на 1,2%, хлопковое масло — на 0,7%.

Из основных групп непродовольственных товаров в сентябре ощутимее всего повысились цены на товары личной гигиены и ковровые изделия — на 1,5%, обувь и строительные материалы — на 1,1%, одежду, бытовой текстиль, культтовары и горючее для автомобилей — на 0,9%.

С начала года наиболее заметным был рост цен на горючее для автомобилей (22,4%), книги, газеты, журналы (20,4%), моющие и чистящие средства (12,5%), основные бытовые товары и электроприборы (12%). Культтовары за этот период стали дороже на 11,7%, товары личной гигиены, ткани и пряжа — на 9,8%, бытовой текстиль — на 7,9%, обувь — на 7,6%, одежда, ковры и ковровые изделия — на 7,5%, строительные материалы — на 4,5%.

Увеличение стоимости обучения в высших учебных заведениях страны с сентября привело к тому, что услуги образования вышли в лидеры по росту тарифов не только за месяц, но и за девять месяцев текущего года. Из других наблюдаемых видов услуг населения медицинские услуги за месяц стали дороже на 2,9%, услуги в сфере спорта — на 2%, бытовые — на 1,9%, пассажирского транспорта — на 1,7%, услуги по отдыху и учреждений культуры — на 0,7%, связи — на 0,4%, жилищно-коммунальные — на 0,2%.