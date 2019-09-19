В четверг в Ташкенте впервые проходит День бесплатного метро. Он организован в рамках Европейской недели мобильности, участником которой в этом году стал и Узбекистан. Неделя проводится в 18-й раз, в ней участвуют почти 3000 городов в 50 странах.

В течение дня в столичной подземке проводились театрально-музыкальные постановки, выступления военного и симфонического оркестра, иллюзионистов и аниматоров, действовали картинная галерея и фотовыставка об истории метро. В вагонах поездов выступали танцевальные коллективы.

22 сентября на улице Лутфи состоится глобальная акция День без автомобиля, где запланированы развлекательные и образовательные мероприятия.

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