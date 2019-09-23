При горении сухой травы в садово-виноградарском товариществе в Кибрайском районе Ташкентской области погиб человек, сообщила пресс-служба Государственной службы пожарной безопасности Узбекистана.

Инцидент произошел 22 сентября. В 13:12 в пожарно-спасательную службу области поступило сообщение о возгорании на территории товарищества, расположенного в махалле «Тинчлик» поселка Салар. В результате пожара сгорела сухая растительность на площади 60 кв. м.

Во время тушения было найдено тело гражданина Б. А. (1944 г. р.) Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, ведется доследственная проверка.