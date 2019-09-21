Постановление правительства об оказании дошкольных образовательных услуг на базе мобильных групп утверждено 18 сентября, сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.

С 2019/2020 учебного года начинается реализация пилотного проекта по созданию мобильных дошкольных образовательных групп на базе переоборудованных автобусов ISUZU HC 40. Обучение будет длиться не менее 3−4 часов в день без обязательной организации питания. Услуги мобильных групп бесплатны, подчеркнула пресс-служба Минюста.

В мобильные группы принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет, не посещающие дошкольные образовательные учреждения. Для приема потребуются следующие документы: заявление от родителей, копия их паспортов, копия свидетельства о рождении ребенка, два фотографии ребенка и медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

Согласно документу, проект охватит Элликкалинский район (Каракалпакстан) Андижанский район (Андижанская область), Каракульский района (Бухарская область), Бахмальский район (Джизакская область), Чиракчинский, Касбийский и Мубарекский районы (Кашкадарьинская область), Нуратинский район (Навоийская область), Янгикурганский район (Наманганская область), Ургутский район (Самаркандская область), Баявутский район (Сырдарьинская область), Кумкурганский район (Сурхандарьинская область), Учкуприкский район (Ферганская область), Хазараспский район (Хорезмская область), Ахангаранский и Янгиюльский районы (Ташкентская область).

Ранее глава Министерства дошкольного образования (МДО) Агриппина Шин рассказывала, что стационарная дошкольная организация неэффективна в местностях, где дома находятся на большом расстоянии друг от друга и невозможно протянуть необходимые коммуникации. «Конечно, МДО не будет открывать дошкольную организацию там, где дети останутся без отопления, воды и канализации», — отметила тогда министр. Эту проблему и призваны решить мобильные группы.