Министерство дошкольного образования (МДО) Узбекистана рассказало о проекте мобильных дошкольных организаций, который будет реализован в 2019/2020 учебном году на базе переоборудованных автобусов Isuzu HC 40.

Напомним, проект постановления по поэтапному внедрению альтернативных форм образования был представлен для общественного обсуждения 30 июля. Детей в мобильные группы планируют принимать в возрасте от 3 до 7 лет из числа неохваченных дошкольным образованием.

Как отмечается в сообщении, в министерство часто обращаются жители из отдаленных районов страны с жалобами на отсутствие дошкольных образовательных организаций (ДОО). Из-за ограниченности бюджета ведомство вынуждено выбирать для открытия новых ДОО места с наибольшим количеством детей. Как показал анализ рабочей группы, выделение помещений в регионах не решит проблему.

«Есть районы, где дома находятся в отдалении друг от друга. Стационарная точка позволит охватит детей лишь в радиусе 3 км, это очень мало. Кроме того, родителям будет сложно каждый день возить детей в ДОО, ведь не у каждой семьи есть транспорт. Другая проблема, что в горных районах невозможно протянуть необходимые коммуникации. Конечно, МДО не будет открывать дошкольную организацию там, где дети останутся без отопления, воды и канализации», — отметила министр дошкольного образования Агриппина Шин.

Таким образом, специальные автобусы будут курсировать по определенному маршруту в труднодоступной местности, где строительство дошкольных организаций «в ближайшей перспективе затруднительно». Автобусы оснастят кондиционерами зима-лето, солнечными панелями, биотуалетами, игрушками, развивающими и обучающими материалами. Опыт мобильных дошкольных организаций применяется в Швеции, Новой Зеландии и Индии, добавила глава МДО.

Для каждого автобуса «в шаговой доступности от места проживания воспитанников» организуют по три стоянки с песочницами, качелями, игровыми площадками. «Для проекта выбраны местности, где отсутствуют ДОО и дети не имеют возможности получить дошкольное образование. Мобильные ДОО позволят оперативно решить проблему доступа детей в сельских районах к дошкольному образованию», — подчеркнула Агриппина Шин.





«Автобус во время занятий не будет передвигаться, поэтому опасности ушибов нет. Мобильный ДОО приедет к специальной стоянке, сотрудники вынесут мебель и выдвинут теневой навес, чтобы обеспечить детям максимально комфортные условия. Большую часть времени дети будут находиться на свежем воздухе, этот подход хорошо зарекомендовал себя в Финляндии. В автобус они перейдут в случае сильной жары или холода», — добавила министр.

Она отметила, что этот проект «нельзя мерить городскими мерками». «Горожане живут в условиях, где ходит общественный транспорт и создана необходимая инфраструктура. Мы же ездили по отдаленным районам, и на каждой встрече с жителями слышали вопрос о дошкольном образовании. Родители в сельской местности тоже хотят, чтобы их дети с ранних лет учились и развивались. МДО сделает все, чтобы обеспечить им такую возможность», — сказала глава МДО.





Для реализации пилотного этапа проекта определили 42 площадки в 14 районах: Ахангаранский и Янгиюльский районы (Ташкентская область), Андижанский район (Андижанская область), Каракульский район (Бухарская область), Бахмальский район (Джизакская область), Чиракчинский район (Кашкадарьинская область), Янгикурганский район (Наманганская область), Нуратинский район (Навоийская область), Ургутский район (Самаркандская область), Кумкурганский район (Сурхандарьинская область), Баяутский район (Сырдарьинская область), Учкуприкский район (Ферганская область), Хазараспский район (Хорезмская область), Элликкалинский район (Каракалпакстан). По республике будет запущено 14 автобусов: два в Ташкентской области и по одному в регионах.

Обсудить проект документа и внести предложения можно до 14 августа.