Министерство энергетики Узбекистана предлагает создать в Ташкенте единый диспетчерский центр по распределению природного газа для стран Центральной Азии, заявил министр энергетики страны Алишер Султанов.

В Ташкенте в пятницу проходит первый диалог министров энергетики стран Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Мероприятие организовано при участии Азиатского банка развития (АБР).

«Учитывая, что мы все вместе с вами находимся в единой газотранспортной системе исторически, мы бы выступили с инициативой о создании центра у нас в Ташкенте по диспетчеризации газотранспортной системы (Центральной Азии — ред.)», — сказал Алишер Султанов, выступая на мероприятии.

Глава Минэнерго напомнил, что в столице Узбекистана сегодня существует подобный координационно-диспетчерский центр в рамках объединенной энергосистемы стран Центральной Азии.

«Это просто предложение, это просто инициатива, я думаю, что АБР нас тоже поддержит в этой инициативе, и мы совместно могли бы организовать», — добавил глава Минэнергетики.