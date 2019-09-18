Советы безопасности Узбекистана и Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве в противодействии терроризму и экстремизму, а также протокол, предусматривающий меры по углублению и расширению сотрудничества в сфере безопасности, сообщило УзА.

Накануне в Ташкенте секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов и секретарь Совета безопасности Таджикистана Махмадали Ватанзода провели двусторонние консультации между ведомствами.

В ходе консультаций рассмотрены вопросы улучшения механизмов сотрудничества в области совместного противодействия экстремистской и террористической деятельности, обеспечения приграничной безопасности и защиты экономических интересов двух стран.

В эти дни на полигоне «Гурумсарай» в Бешарыкском районе Ферганской области стартует международное военное учение «Центр-2019». Как сообщалось ранее, военные подразделения Узбекистана и Таджикистана совместно уничтожат условные террористические группировки, чтобы не допустить дестабилизацию обстановки на южных границах своих государств. Одновременно учение «Центр-2019» проходит и в Оренбургской области на полигоне «Донгуз», где также принимают участие делегации Узбекистана и Таджикистана.