Военнослужащие Министерства обороны Узбекистана примут участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое пройдет с 16 по 21 сентября, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.

В нем также будут участвовать воинские контингенты Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России и Таджикистана.

В ходе учения будет отработано применение группировок войск государств при совместном решении задач по борьбе с международным терроризмом в Центральной Азии.

На первом этапе учения штабные офицеры Вооруженных Сил Узбекистана и Таджикистана в условиях «учебной военно-политической обстановки» отработают совместное планирование и организацию действий войск на южных границах своих государств.

На втором этапе Узбекистан и Таджикистан отработают совместные действия воинских контингентов на полигоне «Донгуз» в Оренбургской области России. При этом военнослужащие двух государств условно будут выполнять их в пределах своих национальных территорий.

Участие узбекских военнослужащих в учении, как ожидается, послужит развитию международного военного сотрудничества и укреплению боевого содружества с соседними государствами, обмену опытом боевой подготовки, выработке единого алгоритма работы органов управления и порядка действий подразделений при проведении совместных операций «по недопущению дестабилизации обстановки в центральноазиатском регионе».