Вопросам коренной реорганизации системы опеки над детьми в Узбекистане был посвящен круглый стол, проведенный в Ташкенте в пятницу представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и научно-практическим исследовательским центром «Оила». Встреча стала продолжением обсуждения, начало которому положило февральское постановление президента об усилении социальной защиты детей-сирот и детей без попечения родителей.

Глава представительства ЮНИСЕФ Саша Грауманн приветствовал постановление президента и план действий по деинституционализации детских домов, отметив: «Мы считаем, что это на благо детей в домах «Мехрибонлик, и рекомендуем распространить подобные меры и на другие типы интернатных учреждений. Это потребует разработку всеобъемлющей стратегии для реформирования системы опеки над детьми в Узбекистане, в которой должны участвовать все министерства и ведомства, ответственные за защиту детей».

Дети не должны быть отделены от своих семей по причине бедности и особых потребностей. Индивидуальное внимание и получение практических навыков от взрослых, которые играют важнейшую роль в жизни ребенка, не только окажет позитивное влияние на судьбы отдельно взятых детей, но и даст больше возможностей обществу и экономике для развития. Если предоставить детям и семьям пособия и необходимые социальные услуги, в большинстве случаев они смогут остаться вместе.

Около 33% населения Узбекистана составляют дети в возрасте до 18 лет. По данным издания ЮНИСЕФ «Инвестиции в будущее Узбекистана», большинство детей в стране «живут в семьях с доходом менее 10 тысяч сумов (1,2 доллара США) в день на душу населения. Как следствие, большинство детей живут в семьях, которые не могут обеспечить надлежащий уход за ними».

54% детей живут в домохозяйствах, включенных хотя бы в одну программу социальной защиты. Однако большинство — около трех четвертых — являются лишь косвенными бенефициарами пенсий по возрасту или инвалидности, так как живут в домохозяйствах с пенсионерами.

(Для справки: система детских пособий в Узбекистане состоит из трех программ: 1) пособия по уходу за ребенком (в возрасте до 2 лет) для неработающих матерей; 2) пособия малообеспеченным семьям с детьми в возрасте 2−14 лет; 3) пособия детям-инвалидам до 16 лет.)

Общие затраты на пособия по уходу за ребенком и пособия малообеспеченным семьям с детьми значительно сократились за последние два десятилетия (в 2000 году они составляли 1,6% ВВП, к 2011 году — 1,24%, сейчас — всего 0,43% ВВП после небольшого роста в 2018 году). Это гораздо ниже, чем в некоторых других странах со средним уровнем дохода (например, Монголия инвестирует 1,4% ВВП в универсальную программу, которая охватывает 99% детей, ЮАР направляет 1,6% ВВП в пособия по поддержке детей, охватывая 63,4% детей, Аргентина инвестирует 1,04% ВВП в систему детских пособий, которая охватывает 83% детей). («Инвестиции в будущее Узбекистана», ЮНИСЕФ, 2019.)

В этой ситуации меры по деинституционализации (помещению детей из учреждений интернатного типа в семейную опеку или дома семейного типа) должны быть тесно увязаны с созданием комплексной системы детских пособий и социальных услуг для семей и детей.

Как отмечалось на встрече, в области социальных услуг детям и семьям работают 14 разных структур, однако координация их работы остается слабой, требуется не фрагментарная, а целостная система социальной защиты и управления сферой социальных услуг.





Структуры, отвечающие за социальную поддержку и социальные услуги. Таблица из презентации исследователя Колумбийского университета (США) Людмилы Ким.

Согласно статистике, предоставленной Госкомстатом ЮНИСЕФ, и данным, собранным самим фондом, по состоянию на 2016 год в различных учреждениях интернатного типа проживали 26532 ребенка, 24756 детей были помещены под опеку и попечительство, что представляет собой один из немногих вариантов альтернативного семейного устройства, а 33946 детей были усыновлены или удочерены.

Директор центра «Оила» Дилором Ташмухамедова отметила, что количество воспитательных учреждений и воспитываемых в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, существенно сократилось за последние годы благодаря масштабной работе по предотвращению социального сиротства, пропаганде ответственного отношения к созданию семьи.

Эксперт ЮНИСЕФ Стелла Григораш напомнила, что деинституционализация системы опеки над детьми состоит из равных по важности трех направлений работы, целенаправленно выполняемой всеми ведомствами и организациями:

Первое — раннее выявление и реагирование на риск разлучения ребенка с семьей; внедрение механизма гейт-кипинга (контроля на входе в систему), включая кейс-менеджмент и междисциплинарный подход; развитие услуг по поддержке семьи; реинтеграция детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях;

Второе — развитие альтернативных форм семейной опеки (включая приемные, фостерные семьи (foster families), которых может быть несколько видов в зависимости от потребностей детей); постоянный мониторинг и поддержка детей в семьях и в альтернативной опеке;

Третье — целевые денежные пособия для семей с детьми; развитие инклюзивного образования (сектор образования); раннее выявление и вмешательство в случаях инвалидности (сектор здравоохранения).

Больше социальных услуг для большего числа семей и детей

Осознание того, что институциональная опека наносит вред, неэффективна и противоречит правам человека, лежит в основе деинституционализации, подчеркнула Стелла Григораш.

Иллюстрация слайда из презентации Стеллы Григораш.

Эксперт указала на необходимость трансформации «пирамиды социальных услуг». «Основание» этой пирамиды должно быть значительно расширено за счет большего охвата групп населения социальными услугами на уровне сообщества (махалли, учебных заведений, учреждений здравоохранения). Эти услуги могут быть просто частью общих превентивных программ для всех семей и детей, благодаря которым взрослые в семьях справляются со своими обязанностями по отношению к детям, отметила Стелла Григораш.

Преобразования в кадровой системе социальной защиты

Исследователь Колумбийского университета Людмила Ким представила анализ существующей кадровой системы социальной защиты в Узбекистане. В соответствии с «пирамидой социальных услуг», в «основании» пирамиды сейчас находятся специализированные, реабилитационные услуги, оказываемые врачами, специальными педагогами и другими специалистами.

Иллюстрация слайда из презентации Людмилы Ким.

В ходе реформы опеки «пирамида» должна быть трансформирована следующим образом:





Иллюстрация слайда из презентации Людмилы Ким.

Людмила Ким озвучила ряд рекомендаций, разработанных исследовательской группой, среди которых можно отметить:

1. Создание единого государственного ведомства по социальной защите населения/поддержки семьи и детей.

Примерами программ такого ведомства являются:

услуги по поддержке семей (превентивные услуги для семей, сохранение семьи, профилактика отказа от детей);

финансовая помощь семьям (денежная помощь, страхование);

услуги по защите детей (бывшие органы опеки и попечительства) (услуги по реагированию на жестокое обращение с детьми и отсутствия заботы, включая создание реестра и обязательных процедур отчетности, альтернативный уход — усыновление, приемная семья);

услуги по раннему развитию детей и для детей с инвалидностью (раннее развитие детей, реабилитация, услуги на базе общин, которые могут предотвратить помещение в интернаты и детские дома);

услуги по профилактике для детей и молодежи (программы на базе общин для детей и молодежи из групп риска для предотвращения попадания в закрытые учреждения) и другие.

2. Оценка потребностей в социальных услугах и определение необходимого состава услуг и кадров кадровой системы социальной защиты.

3. Пересмотр образовательных и профессиональных требований к кадрам системы социальной защиты, в частности, введение требования получения образования в сфере социальной работы или смежных областях, в том числе прохождении курсов переподготовки по социальной работе для профессиональных работников системы соцзащиты, введение требований об обязательном прохождении учебных курсов в сфере социальной работы для недипломированных работников (например, специалистов по работе с женщинами в махаллях).

4. Поддержка кадров системы социальной защиты без специального образования (пара-профессионалы) посредством профессиональной переподготовки, основанной на глубокой оценке потребностей в обучении (ведение курсов этики в работе с клиентами, навыки работы с людьми, семьями и общинами, кейс-менеджмент и др.).

Новые роли в системе профилактики правонарушений и безнадзорности

Эксперт ЮНИСЕФ Светлана Рыжикова предложила пример того, как первичная, вторичная и третичная профилактика могут проводиться среди трех целевых групп:

несовершеннолетних и несовершеннолетних в группе риска;

несовершеннолетних, совершивших правонарушения, или совершивших преступления, но не достигших возраста уголовной ответственности;

несовершеннолетних, совершивших преступления и достигших возраста уголовной ответственности.





Слайд из презентации Светланы Рыжиковой.

На уровне первичной профилактики роль инспектора профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних — это роль первого «фильтра», сказала Светлана Рыжикова. У него должны появиться новые функции, новая роль. Когда школа обращается к инспектору по поводу помещения ребенка в учреждение, он должен проанализировать, достаточно ли школа поработала с этим ребенком, может быть, не все сделано, решение принято слишком поспешно. Он не должен быть тем человеком, который будет «толкать» ребенка в институциональные учреждения.

На уровне вторичной профилактики, или второго «фильтра», — дети, которые уже совершили правонарушения или преступления, но не достигшие возраста уголовной ответственности. Ключевые услуги здесь предоставляют Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и центр социально-правовой помощи. «Мы видим изменение роли комиссий по делам несовершеннолетних, пересмотр положения о комиссии и переобучение сотрудников», — сказала Светлана Рыжикова.

«Функции центра социально-правовой помощи мы также пытаемся дополнить отсутствующими, например, сопровождение ребенка в процессе судебного разбирательства, сопровождение ребенка, который выходит из режимного учреждения, — отметила эксперт. — Этот центр должен быть элементом второго „фильтра“, потому что он много работает с ребенком на протяжении месяца и имеет больше информации о нем, в сравнении с комиссией по делам несовершеннолетних».

На уровне третичной профилактики находятся несовершеннолетние, совершившие преступления и достигшие возраста уголовной ответственности. Здесь предлагается ввести специализированные услуги, которые будут уменьшать количество попаданий детей в закрытые, режимные учреждения.

В целом все это составляет процесс гуманизации системы защиты детей в контакте с законом. Однако основное здесь — уровень профилактики, первичной помощи, чтобы уменьшилось количество детей, попадающих на второй и третий уровни самых тяжелых правонарушений. Много ресурсов имеет махалля, и надо подумать, как сделать, чтобы эти ресурсы работали эффективно в интересах ребенка, подытожила Светлана Рыжикова.