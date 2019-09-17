22 октября во Дворце «Дружба народов» всеми любимый итальянский тенор Аль Бано споет свой знаменитый хит Felicita на сольном концерте. Маэстро представит жителям Ташкента полюбившиеся мировые хиты 1980−1990-х годов в живом исполнении.





Аль Бано, чьи песни не раз звучали и побеждали на наиболее престижном итальянском фестивале в Сан-Ремо, за более чем 50 лет творчества выпустил 14 альбомов, частью которых являются известные на весь мир композиции Felicita, Liberta, Ci Sara, Volare, Sharazan и другие.

Аль Бано Карризи получил свое необычное для итальянца имя в память о Второй мировой войне, когда его отец находился в Албании. Музыка всегда была частью жизни певца. Так, свою первую музыкальную композицию «Прощай, Сицилия» он написал в 12 лет.

Четырьмя годами позже Аль Бано переезжает в Милан и поначалу работает в кафе, пока в 22 года впервые не выступит на сцене. Став участником и победителем в музыкальном состязании «Новые голоса», он получает первый контракт и предложение от Адриано Челентано стать артистом лейбла «Клан Челентано». Позже, по совету Адриано Челентано, он принимает решение использовать псевдоним Аль Бано.





Широкая известность к певцу пришла в 1967 году с песней Nel Sole («На солнце»). С этой песней он выпустил свой первый альбом и снялся в главной роли в одноименном музыкальном фильме у продюсера Джильберто Карбоне. На съемках он знакомится с американской актрисой Роминой Пауэр, которая позже станет не только его творческой спутницей, но и женой.

Долгие годы пара выпускает альбомы, гастролирует и участвует в музыкальных конкурсах. В 1975 году Аль Бано и Ромина Пауэр занимают седьмое место на «Евровидении-1976», а в 1982 году дуэт с хитами Sharazan, Aria pura, Felicità и Il ballo del qua qua попадает в первую десятку национального рейтинга эстрадных певцов и становится рекордсменом Италии.

Выпустив альбом Felicita тиражом в шесть миллионов копий, дуэт попадает во все хит-парады Италии и получает приз Golden Europe в Германии. А в 1984 году Аль Бано и Ромина Пауэр с песней Ci sarà становятся победителями на конкурсе в Сан-Ремо.





После разрыва с Роминой в 1995 году, Аль Бано продолжает свою сольную карьеру и завоевывает призовые места в Сан-Ремо. Он экспериментирует с классикой, делает совместный концерт с Монсеррат Кабалье и выпускает альбом с песнями из репертуара Энрико Карузо.

В 2013 году маэстро отмечает свой юбилей в Москве трехдневной грандиозной концертной программой со своими хитами и песнями итальянских звезд.

Своей музыкой и великолепным душевным исполнением Аль Бано окутывает зрителей добром и теплотой, стараясь напомнить всем, как важно наслаждаться ежедневными минутами счастья.





Билеты на концерт можно приобрести в кассах Дворца «Дружба народов» и по ссылке.

Стоимость билетов: от 100 тысяч сумов

Организаторы совместно с фондом Ezgu Amal направят часть средств на помощь детям больным раком.

Генеральный спонсор концерта: Universalbank

Телефоны для справок: (+998) 98−366−17−76, (+998) 98−121−01−41

На правах рекламы.