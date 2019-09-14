ГУВД Ташкента задержало подозреваемых в разбойном нападении на 22-летнего жителя Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба управления.

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 сентября за дехканским рынком «Дустлик» в Чиланзарском районе. Трое неизвестных, угрожая муляжом пистолета, забрали у потерпевшего 6 тысяч российских рублей и сотовый телефон, после чего скрылись с места происшествия.

Задержанными оказались временно проживающие в Келесе Ташкентской области уроженец Кашкадарьинской области 18-летний Сардор С., уроженец Сырдарьинской области 18-летний Жасур Б. и уроженец Самаркандской области 16-летний Шахзод У.

УКД ОВД Чиланзарского района возбудило в их отношении уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 164 (разбой) Уголовного кодекса.