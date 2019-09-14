Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу посетил частное предприятие «Шаффоф омадли саноат» в свободной экономической зоне «Коканд», сообщила пресс-служба главы государства.

Компания имеет мощности по выпуску 230 тысяч единиц метанового и 250 тысяч единиц пропанового оборудования, 300 тысяч штук комплектующих и запасных частей в год.

В дальнейшем предприятие планирует производить погрузчики, а с 2021 года — электромобили. Стоимость проекта по выпуску электромобилей, реализуемого совместно с китайской Silk Road Company, составляет 30 млн долларов, включая 24 млн долларов иностранных инвестиций.

«Предварительные расчеты показали, что ориентировочная стоимость данного экологически чистого вида транспорта, произведенного у нас в стране, составит 3000 долларов. Электромобили имеют важное значение в условиях ограниченности нефтепродуктов», — говорится в сообщении. Технические характеристики будущих автомобилей не уточняются.

Президент также осмотрел образцы продукции, выпускаемой в СЭЗ «Коканд», созданной в начале 2017 года и занимающей почти 710 га. Здесь реализуется 94 инвестиционных проекта на общую сумму 180 млн долларов в таких отраслях, как машиностроение, текстиль, электротехника, фармацевтика, пищевая промышленность, кожевенно-обувное производство и другие.

К настоящему времени сданы в эксплуатацию 29 производств стоимостью почти 52 млн долларов, создано около 1700 рабочих мест. За первые восемь месяцев текущего года резиденты СЭЗ произвели продукции более чем на 407 млрд сумов и экспортировали на 3,3 млн долларов.