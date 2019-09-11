Рейтинговое агентство Rating-Agentur Expert RA (RAEX-Europe) подтвердило суверенные рейтинги Узбекистана на уровне «BВ-» (достаточный уровень кредитоспособности правительства) в национальной и иностранной валюте. Прогноз по рейтингам стабильный, говорится в отчете агентства (PDF). Рейтинги были повышены до «BВ-» в марте.

Подтверждение рейтинга обусловлено высокими темпами экономического роста, стабильной финансовой позицией правительства при умеренном уровне государственного долга и улучшением уровня прозрачности и качества управления бюджетной и денежно-кредитной политикой, отметили в RAEX-Europe. Рейтинги также поддерживаются быстрорастущим банковским сектором, который сохраняет благоприятные показатели капитализации, качества активов и прибыльности.

С другой стороны, считают эксперты, рейтинги по-прежнему сдерживаются повышенным уровнем безработицы, слабым институциональным развитием, высокой коррупцией и одним из самых низких в регионе уровнем ВВП на душу населения.

По мнению агентства, высокая инфляция и волатильность обменного курса негативно влияют на кредитоспособность, что дополнительно усугубляется ограниченностью денежно-кредитной политики из-за сильной сегментации в банковском кредитовании, повышенным уровнем финансовой долларизации и неразвитостью внутреннего рынка капитала.

RAEX-Europe ожидает, что в 2019 году рост ВВП Узбекистана составит от 5,5% до 6% при дальнейшем росте инвестиций и внутреннего спроса, чему будет способствовать снижение ряда налогов и увеличение заработных плат. В то же время, полагают эксперты, сохраняются риски нестабильности в сельском хозяйстве и сокращения экспорта на фоне глобального экономического спада.

«В долгосрочной перспективе экономический рост будет определяться последовательностью и эффективностью реформ, ориентированных на модернизацию массивного сектора государственных предприятий, повышение инвестиционной привлекательности страны через снижение коррупции и устранение препятствующих развитию бизнеса законодательных барьеров», — говорится в отчете.

Агентство отмечает, что несмотря на предпринятые реформы, направленные на увеличение официальных рабочих мест через снижение налоговых ставок для бизнеса по отчислениям в фонд оплаты труда, ситуация на рынке труда характеризуется существенной безработицей, присутствием низкооплачиваемого неофициального сектора и сезонностью.

«Усовершенствованная методология оценки показала, что уровень безработицы в 2018 году достиг 9,3%. Так как текущая демографическая ситуация способствует ускоренному росту предложения рабочей силы, то для покрытия дефицита потребуется удвоить ежегодные темпы создания рабочих мест в экономике», — считают эксперты.

На фоне активной заемной политики долговая нагрузка сохраняется на приемлемом уровне с благоприятными сроками и условиями погашений. Бюджетный дефицит является управляемым, при этом сокращение директивного кредитования и структурные реформы в государственном будут иметь положительный эффект, отмечают в агентстве.

В RAEX-Europe полагают, что финансовые риски связаны с широким присутствием государства в основных отраслях экономики и банковском секторе. «Государственные предприятия работают в условиях слабой конкуренции и пользуются большим количеством государственных преференций, что при переходе на новый экономический режим может привести к снижению эффективности и росту убыточности, с последующей материализацией условных обязательств», — подчеркивается в отчете.

Позитивным сигналом в этой связи, считают эксперты, являются планы по реструктуризации государственного сектора, включая усиление корпоративного управления и приватизацию ряда компаний и банков. Дальнейшее улучшение качества фискальной политики будет зависеть от планомерного сокращения объемов кредитования и выполнения обязательств по утвержденному бюджетному плану на 2019−2021 годы.

Агентство ожидает, что годовая инфляция в 2019 году несколько превысит интервал прогнозирования ЦБУ в диапазоне 13,5−15,5%, и связывает это с ростом инфляционных ожиданий, высоким внутренним спросом и либерализацией цен на энергоносители.

Эксперты также ожидают, что в этом году существенный дефицит текущего счета сохранится (7,1% в 2018 году), поскольку импорт продолжает расти за счет увеличения инвестиций в модернизацию, опережая экспорт сырьевых товаров, которые составляют около 80% от общего экспорта, из которых более половины приходится на золото и природный газ.

Тем не менее, полагает RAEX-Europe, риски ухудшения внешней позиции компенсируются умеренным уровнем внешнего долга с благоприятными сроками погашения и буфером в виде значительных международных резервов, которые по состоянию на август 2019 года составили 27 млрд долларов, покрывая почти 13 месяцев импорта.