Рейтинговое агентство Rating-Agentur Expert RA (RAEX-Europe) повысило рейтинг правительства Узбекистана с уровня «В+» (умеренно низкий уровень кредитоспособности) до «BВ-» (достаточный уровень) в национальной и иностранной валюте. С отчетом (PDF) можно ознакомиться на сайте агентства.

Прогноз по рейтингу стабильный, что означает в среднесрочной перспективе высокую вероятность сохранения рейтинговой оценки.

Как отмечают эксперты агентства, повышение кредитных рейтингов Узбекистана отражает устойчивое снижение финансовой долларизации, а также успешный выход страны на международный рынок капитала за счет выпуска первой эмиссии еврооблигаций в феврале.

«Устойчивая фискальная позиция правительства, включая низкий государственный долг и умеренный бюджетный дефицит, высокий экономический рост, хорошие показатели прибыльности и капитализации банковской системы остаются сильными сторонами кредитной позиции страны», — говорится в сообщении RAEX-Europe.

В то же время рейтинги продолжают сдерживаться повышенной и волатильной инфляцией, низким уровнем экономического и институционального развития, высокой долей государственного долга в иностранной валюте, а также низким уровнем развития локальных рынков капитала.

Высокий уровень сегментации кредитного рынка при широком распространении директивного кредитования по льготным ставкам, а также высокая концентрация банковской системы с доминированием государственных банков являются ключевыми кредитными рисками для страны, отмечает агентство.