Центральный банк Узбекистана допускает пересмотр прогноза инфляции на 2019 год в начале третьего квартала при соблюдении ряда условий. Об этом говорится в обзоре денежно-кредитной политики за четвертый квартал 2018 года, опубликованном ЦБ.

Сейчас регулятор прогнозирует годовую инфляцию на уровне 13,5−15,5%, но может пересмотреть значения «при сохранении текущего курса денежно-кредитной политики и исполнении бюджетных расходов в рамках установленных параметров, а также качественном внедрении новой налоговой системы».

В первом квартале ЦБ ожидает сравнительно повышенный инфляционный фон с пиковым значением годовой инфляции из-за удорожания себестоимости местных товаров и услуг.

Кроме того, в период адаптации бизнес-субъектов к новым условиям налогообложения также может наблюдаться краткосрочная волатильность инфляции с ростом и последующим снижением цен.

«Этот эффект несколько затрудняет разработку более точных прогнозов», — отмечается в обзоре.

Ранее ЦБ представил два сценария развития экономики страны: базовый и альтернативный. При реализации базового сценария ожидается снижение инфляции до 10−12% в 2020 году. Начиная с 2021 года планируется доведение годовой инфляции до однозначных значений.

В альтернативном сценарии с учетом ухудшения внешних и внутренних условий, а также недостижения ожидаемых результатов структурных реформ инфляция может ускориться до 17−18% уже в нынешнем году.