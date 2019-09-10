Назначены руководители вновь образованных Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Узбекистана и Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерства здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава.

Начальником Госинспекции санэпиднадзора при Кабмине — главным государственным санитарным инспектором Узбекистана назначен Нурмат Сатиниязович Атабеков. С августа 2018 года он работал директором Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний Минздрава.





Директором Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве — главным государственным санитарным врачом Узбекистана назначен Бахром Ибрагимович Алматов. Ранее он работал главным врачом Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора.





В мероприятии участвовали заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов и министр здравоохранения Алишер Шадманов.

Напомним, новые санитарные ведомства были созданы указом президента Узбекистана от 9 сентября на базе организаций службы санитарно-эпидемиологического надзора страны.