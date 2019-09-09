Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 сентября подписал указ о коренном совершенствовании системы санитарно-эпидемиологической службы страны.

В документе отмечается неэффективность деятельности санэпидемслужбы из-за концентрация в рамках одного государственного органа функций по управлению государственным санитарно-эпидемиологическим благополучием населения с одновременным осуществлением разрешительных и надзорных функций в этой сфере.

На базе организаций службы санитарно- эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и их территориальных подразделений создаются:

Государственная инспекция санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров с территориальными подразделениями;

Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения.

Главное управление санэпиднадзора Минздрава упраздняется, его штатная численность передается новому агентству. На базе лабораторной службы реорганизуемого Республиканского центра госсанэпиднадзора создается Лабораторный комплекс при агентстве.

Основные задачи государственной инспекции:

координация и взаимодействие с органами государственного и хозяйственного управления в области санэпиднадзора;

проведение проверок по соблюдению юридическими и физическими лицами санитарных правил, норм и гигиенических нормативов (СанПиН) и применение мер административного взыскания за нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия;

надзор за деятельностью объектов, осуществляющих деятельность по производству, транспортировке, хранению и реализации пищевого сырья и продуктов питания, а также соблюдением требований стандартов, с применением международных надлежащих практик;

внедрение системы национального мониторинга и надзора за болезнями пищевого происхождения в целях обеспечения раннего выявления, оценки и устранения рисков.

Основные задачи агентства:

проведение единой государственной политики, разработка и реализация государственных и других программ в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

разработка и внедрение санитарных правил, норм и гигиенических нормативов (СанПиН) с учетом их актуального совершенствования и гармонизации в соответствии с международными стандартами и нормами;

реализация противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения неинфекционных, инфекционных, паразитарных заболеваний;

организация, координация и контроль проведения профилактических дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;

содействие в реализации политики в области пищевой безопасности на основе анализа рисков и научно обоснованных подходов в процессе выявления, оценки и управления потенциальными рисками в сфере обеспечения общественного здоровья;

организация, координация и контроль за осуществлением эпизоотологического мониторинга природных очагов чумы на территории Узбекистана, эпидемиологического надзора и комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий по чуме и особо опасным инфекциям;

координация проведения фундаментальных и прикладных научных исследований по актуальным вопросам санитарии, гигиены, эпидемиологии, паразитологии, микробиологии, вирусологии;

повышение уровня санитарной культуры населения посредством реализации практических мер, направленных на организацию санитарно-гигиенического обучения и воспитание граждан с охватом всех социальных групп.

Начальник госинспекции одновременно является главным государственным санитарным инспектором Узбекистана, а директор агентства — главным государственным санитарным врачом Узбекистана. Они назначаются на должность и освобождается от нее президентом по представлению премьер-министра.