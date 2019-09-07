С 2020/2021 учебного года в Узбекистане появится сеть образовательных учреждений, работающих по новой системе начального, среднего и среднего специального профессионального образования. Об этом говорится в указе президента Узбекистана по совершенствованию системы профессионального образования от 6 сентября.

Сеть профессиональных образовательных учреждений будет состоять из профессиональных школ, колледжей и техникумов. В их работу внедрят образовательные программы, соответствующие уровням Международной стандартной классификации образования.

Профессиональные школы будут готовить кадры из выпускников 9-х классов на основе двухлетних интегрированных программ общеобразовательных и предметов по специальности. Это начальное профессиональное образование, основанное на образовательных программах, соответствующих третьему уровню Международной классификации. Форма обучения будет дневной, учащихся обеспечат стипендией в размере однократной базовой расчетной величины (202730 сумов) и трехразовым питанием.

Колледжи будут предназначены для лиц, имеющих общее среднее образование и завершивших образовательные программы, соответствующие как минимум третьему уровню Международной классификации. Форма обучения может быть дневной, вечерней и заочной продолжительностью до двух лет, обучение будет проходить на основе государственного заказа и платного контракта.

Техникумы откроются для лиц, имеющих общее среднее образование и завершивших образовательные программы, соответствующие третьему либо четвертому уровню Международной классификации. Обучение будет дневным, вечерним и заочным продолжительностью не менее двух лет на основе государственного заказа и платного контракта.

Выпускникам техникумов, успешно закончившим средние специальные образовательные программы, предоставляется право продолжения обучения в вузах по профильным направлениям образования бакалавриата, начиная со второго курса без сдачи вступительных экзаменов на основе индивидуального собеседования.

Руководить профшколами, колледжами и техникумами будет Министерством высшего и среднего специального образования.

Документом упраздняются учебно-производственные комплексы по профессиональному обучению учащихся 10−11-х классов школ, которые были созданы при переходе на 11-летнее образование.