Предприниматель из Яккабагского района Кашкадарьинской области Бахриддин Исамов, поджегший заместителя хокима района Мансура Туймаева за попытку сноса магазина бульдозером, освобожден из-под стражи. Прокуратура района переквалифицировала обвинение, сообщил адвокат предпринимателя Музаффар Абидов журналу «Адвокат».

По его словам, Бахриддин Исомов трижды проходил психиатрическую экспертизу. После возбуждения уголовного дела предприниматель был направлен в Ташкент для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Республиканский центр судебной экспертизы дал положительное заключение касательно общего душевного состояния обвиняемого.

Следующим этапом стало проведение судебно-психологической экспертизы состояния аффекта у Бахриддина Исомова. Адвокат Музаффар Абидов считает, что она была проведена поверхностно и без учета душевного состояния предпринимателя.

«Психологи ни разу не провели беседу с моим подзащитным. Не были тщательно изучены ситуация и мотивы действий, которые легли в основу обвинения. Просто были пролистаны материалы следствия и сделан вывод, что этот человек «может отвечать за свои действия», — сказал он.

Адвокат направил ходатайство областному прокурору и добился проведения повторной экспертизы подзащитного.

Согласно заключению ученых факультета психологии Каршинского государственного университета от 24 августа, Бахриддин Исомов «совершил действия в состоянии аффекта».

На основе этого заключения прокурор Яккабагского района переквалифицировал обвинение с части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Узбекистана на статью 98 (умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения). В уголовном деле также фигурировала статья 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление).

В связи со смягчением обвинения мера пресечения в виде заключения под стражу была отменена. Уголовное дело переквалифицировано и передано в суд.

Как сообщили «Газете.uz» в хокимияте Яккабагского района, 30 августа в доме Бахриддина Исомова было устроено мероприятие в честь освобождения предпринимателя и приглашены гости. Бывший заместитель хокима Мансур Туймаева и Бахриддин Исомов помирились и заявили, что не имеют претензий друг к другу.

Ранее сообщалось, что в отношении Мансура Туймаева также было заведено уголовное дело и ведутся следственные действия. Инцидент также привел к увольнению хокима и прокурора Яккабагского района.

2 августа президент Шавкат Мирзиёев раскритиковал хокима Кашкадарьинской области Зафара Рузиева за сносы в Яккабагском районе и заявил, что ситуация опозорила его политику на весь мир.