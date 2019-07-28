Предприниматель из Яккабагского района Кашкадарьинской области Бахриддин Исамов, обвиняемый в покушении на умышленное убийство заместителя хокима района Мансура Туймаева, в настоящее время находится в Ташкенте для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

20 июля прокуратура Яккабагского района возбудила в отношении Исамова, который облил бензином и поджег замхокима, пытавшегося бульдозером снести принадлежащее ему здание, уголовное дело по части 1 статьи 97 и статье 25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство).

Как отметили в Генпрокуратуре, Исамову было обеспечено право защиты, и он был допрошен в присутствии адвоката Ш. Гайирова в качестве подозреваемого. 21 июля в порядке, предусмотренном статьей 221 Уголовно-процессуального кодекса (основания задержания), Исамов был задержан, о чем были уведомлены его близкие родственники, которые передали ему одежду и продукты питания.

22 июля Исамову было предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемому были созданы условия для встречи наедине с адвокатом Х. Джабборовым, приглашенным его родственниками.

Учитывая совершение обвиняемым общественно опасного деяния, назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы, и он определением суда от 22 июля был направлен в Ташкент для проведения судебно-психиатрической экспертизы в стационарных условиях.

В Генпрокуратуре отметили, что 22 июля была организована встреча Бахриддина Исамова с супругой Нодирой Хайдаровой и сыном Шарофиддином Даминовым.

В воскресенье Шарофиддин Даминов в интервью «Газете.uz» сообщал, что семья предпринимателя не знает, где он находится, хотя в курсе, что он был направлен в Ташкент.

В отношении заместителя хокима района Мансура Туймаева также заведено уголовное дело и ведутся следственные действия.