Государственная служба пожарной безопасности Узбекистана за восемь месяцев предотвратила 14684 пожаров, сообщила пресс-служба ГСПБ. За этот период огнеборцы спасли 27 человек, 462 домашних животных, 99 единиц техники, а также строительные конструкции зданий и сооружений на сумму более 182 млрд сумов и материальных ценностей на более чем 78 млрд сумов.

Всего на территории страны с января было зарегистрировано 7439 пожаров, в которых погибли 76 человек, 208 человек получили ожоги. Большая часть пожаров (68,7%) произошли в населенных пунктах, 12,6% — на объектах субъектов предпринимательства, 5,7% — на транспортных средствах, 1,6% — на государственных объектах.

Количество пожаров по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 309, количество погибших — на 14, травмированных — на 45.

Больше всего пожаров случилось в Ташкенте — 914, Ташкентской — 880, Самаркандской — 809, Кашкадарьинской — 757 и Ферганской областях — 651. Меньше всего пожаров произошло в Навоийской — 171, Сырдарьинской — 261 и Джизакской областях — 281.

Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с открытым огнем (37,9%), неправильное пользование электрическими приборами (30,4%), неисправность отопительных печей (12,2%), детская шалость (9,4%) и нарушение правил эксплуатации транспортных средств (4,1%).