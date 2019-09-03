Разведчики Министерства обороны Узбекистана участвовали в международном соревновании разведывательных групп специального назначения «Алтын үкі-2019» в Казахстане. Соревнования проходили 28 августа — 2 сентября на учебном полигоне «Спасск», сообщила пресс-служба ведомства.
За первенство боролись разведывательные подразделения Беларуси, Индии, России и пять групп Казахстана. Каждая группа-участница преодолела во время состязаний маршрут протяженностью более 100 км. Всего участники прошли 12 этапов соревнований.
По итогам соревнований разведчики Узбекистана заняли второе место, уступив лишь одному из подразделений Казахстана.