Разведчики Министерства обороны Узбекистана участвовали в международном соревновании разведывательных групп специального назначения «Алтын үкі-2019» в Казахстане. Соревнования проходили 28 августа — 2 сентября на учебном полигоне «Спасск», сообщила пресс-служба ведомства.

За первенство боролись разведывательные подразделения Беларуси, Индии, России и пять групп Казахстана. Каждая группа-участница преодолела во время состязаний маршрут протяженностью более 100 км. Всего участники прошли 12 этапов соревнований.

По итогам соревнований разведчики Узбекистана заняли второе место, уступив лишь одному из подразделений Казахстана.

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