Компания Artel заключает сделку по производству газовых плит с американской компанией TMK Technics Corp. Планируется, что новые газовые плиты будут экспортироваться в США.

Производство кухонных плит Artel

На сегодняшний день компания Artel производит более 20 видов бытовой техники, которая распространяется не только на внутреннем рынке, но и активно экспортируется за рубеж. Так, продукция Artel экспортируется в Российскую Федерацию, Украину, Казахстан, Кыргызстан, Афганистан, Таджикистан, Азербайджан и Грузию. Сотрудничество с американской компанией может сделать Artel национальной компанией-первооткрывательницей, которая одной из первых начала экспортировать свою продукцию за океан.

Artel на международной выставке Conton Fair в Китае

Американские газовые плиты отличаются от европейских и производятся по совершенно другим стандартам. Они имеют иные габаритные размеры, стандарты качества и внешний дизайн.

Artel на универсальной выставке «Международное экономическое развитие — 2017» в Туркменистане

Несмотря на колоссальную разницу в продукции, Artel имеет все возможности для перенастройки оборудования под новые стандарты в кратчайшее время. Это в очередной раз показывает, что национальная компания полностью соответствует всем мировым стандартам и легко может функционировать на международном уровне.

Artel на выставке Made in Uzbekistan в Таджикистане

Как известно, американский рынок имеет огромный потребительский спрос, который пытаются удовлетворить как крупнейшие международные производители, так и компании местного масштаба. Изобилие производителей создает большую конкуренцию, и востребованной на рынке остается лишь действительно качественная продукция.

Являясь крупнейшим производителем бытовой техники в Средней Азии и имея опыт сотрудничества с такой крупной международной компанией, как Samsung, Artel имеет все шансы успешно выйти на американский рынок.

Artel на выставке Made in Uzbekistan в Республике Беларусь

Выход на западные рынки может положительно отразиться не только на самой компании Artel, но и на экспортном положении Узбекистана в целом.

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